Wednesdayn hittitanssi on erikoinen, mutta sen oppii helposti – katso videolta tanssinopettajan vinkit

Uusia trenditansseja on ilmaantunut aina säännöllisin väliajoin. Tiputanssista ja Macarenasta on kuitenkin someaikana tultu jo kauas, kun tanssityylejä syntyy päivittäin.

Vakavailmeinen tyttö tanssii väännellen käsiään. Tuhannet ja tuhannet nuoret toistavat perässä.

Suoratoistopalvelu Netflixissä marraskuussa julkaistu Addams-perheen tyttärestä kertova Wednesday-sarja nousi nopeasti ilmestymisensä jälkeen suosituksi. Erityisesti kohtaus, jossa Wednesday tanssii omalaatuisesti koulunsa tanssiaisissa, on saavuttanut viraalistatuksen Tiktokissa. Videopalvelussa asiasanalla Wednesdaydance on näyttökertoja 1,7 miljardia. Wednesdaychallenge-tunnisteella videoita on katseltu 65,2 miljoonaa kertaa.

Videoissa nuoret tanssivat sarjasta tuttua koreografiaa, jonka Wednesdayta näyttelevä Jenna Ortega suunnitteli hahmolleen itse. Tanssiliikkeet ovat rantautuneet myös suomalaisiin kouluihin, joissa lapset tanssivat videoiden mukana.

Joensuun tanssiopiston rehtori Nuppu Niemi-Henryn mielestä juuri Wednesdayn tanssiliikkeiden suosio piilee niiden outoudessa.

– Tanssi on hyvin erikoinen, liikkeet outoja. Tunnelma tanssissa on aika awkward ja samalla hyvin koukuttava. Jos joku tekisi vastaavia liikkeitä tanssilattialla, voisivat muut miettiä, että mitä tuo ihminen oikein tekee, Niemi-Henry nauraa.

Trenditansseissa viehättää helppous

Gangnam style, flossaus, tiputanssi, Macarena…. Viraaleja ja suosittuja trenditansseja on ollut aina. Sosiaalisen median aikakausi on nopeuttanut sitä, millaisella vauhdilla ja voimalla uusia tansseja syntyy. Etenkin lyhyiden videoiden alustat Tiktok ja Zoomerang ovat tanssivideoita täynnä. Yksittäinen video voi nopeastikin nousta viraalihitiksi, jolloin tanssiliikkeitä lähdetään katselukertojen toiveissa kopioimaan uudelleen ja uudelleen.

Tanssinopettaja Nuppu Niemi-Henry arvelee tanssien suosion olevan niiden monipuolisuudessa.

– Luulen, että Tiktokin myötä syntyi tanssien uusi aalto. Jos tanssissa on jotain erikoista, etenkin nuoret tarttuvat siihen helposti kiinni. Tanssissa pitää olla jotain mielenkiintoista ja uutta, mutta sen täytyy olla tarpeeksi helppo ja yksinkertainen, että katsoja voi oppia itsekin, Niemi-Henry pohtii.

Wednesdayn tanssi kestää kokonaisuudessaan kolmisen minuuttia ja pitää sisällään lukuisia liikkeitä. Tiktokin tanssit ovat kestoltaan vain murto-osan tästä. Tansseihin nuoret ovat omaksuneet Wednesdaylta muutaman omalaatuisimman ja helpoimman liikkeen.

Perässä seuraamalla oppii

Tanssimisesta ja etenkin trenditansseista kiinnostuneelle Joensuun tanssiopiston rehtori suosittelee muiden liikkeiden seuraamista.

Jokainen ilmentää ja toteuttaa suosittua tanssia hieman omalla tavallaan. Useita tanssijoita seuraamalla liikkeiden punainen lanka hahmottuu nopeasti.

– Kannattaa kokeilla rohkeasti. Kun tanssiin laittaa pienen persoonallisen otteen ja oman sävyn, siitä tulee aina parempi, kuin suora toisen kopiointi, Nuppu Niemi-Henry ohjeistaa.

Nuppu Niemi-Henry uskoo Tiktokin luoneen uuden tanssijoiden aallon. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Yhdysvalloissa parin kuukauden aikana Wednesday-tanssista on tullut niin suuri ilmiö, että sen pohjalta järjestetään myös tanssikilpailuita.

Trenditanssit tuottavat myös omia tanssituntejaan. Esimerkiksi Fortnite-videopelin tansseista järjestetään tanssikoulu Tampereella. Pelin myötä myös pojat ovat kiinnostuneet aiempaa enemmän tanssimisesta.

Myös Tiktok-tanssien saloja opetetaan jo alakouluikäisistä alkaen omilla tanssitunneillaan.

Tanssiopettaja Nuppu Niemi-Henry uskoo, että tällaisilla tunneilla myös Wednesday Addamsin tanssikuvioilla on paikkansa.

– Hänen tanssiinsa saa uppoamaan pari oppituntia. Luulen, että nämä tanssikuviot tulevat olemaan pinnalla vielä pitkään. Jos joku ei ole päässyt Wednesdayn ensimmäiseen aaltoon mukaan, ehtii vielä oppimaan tanssin.