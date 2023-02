140 000 työvoiman ulkopuolisen joukkoon on laskettu henkilöt, joilla on hyvin vähäinen kosketus työelämään. Tällaisia ovat satunnaisia töitä tekevät, joiden vuosiansio on keskimäärin alle tuhat mutta korkeintaan 4000 euroa. Mukana ovat myös työvoimapalveluja saavat, jotka eivät ole työttömiä työnhakijoita.