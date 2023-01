Ranua vastusti tuulivoimaa avoimesti, mutta puheet jättimäisestä tehdasinvestoinnista käänsi päät yhdessä yössä

”En ole innokas pilaamaan kairoja tuulivoimalla, mutta makkarassa on kaksi päätä”, sanoo Ilmo Karttunen.

Ranuan kunnan eilen julkisuuteen tuoma suunnitelma 800 miljoonan euron metanolitehtaasta on tuulivoimakehittäjä Neovan mukaan erittäin kiinnostava.

Vihreän metanolin tuotantoon suunnitellun tehtaan takana on irlantilainen ET Fuels -yhtiö. Se on kosiskellut Neovaa suunnittelemaan tuulivoimapuiston tehtaan energiantarvetta varten entisille turvesoille Ranuan Näätäaavalle.

Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksestä vastaavan johtaja Lauri Alasen mukaan ET Fuels otti yhteyttä Neovaan hankkeen tiimoilta viime vuonna.

– Tuolloin aloimme keskustella yhteistyömahdollisuuksista. Ranuan Näätäaapa on juurikin soveltuva metanolihankkeelle ja tätä ryhdytään nyt viemään eteenpäin.

Neovan kiinnostus tuulivoimarakentamiseen omistamallaan Näätäaavan alueella ei ole uusi asia. Alueen soveltuvuutta tuulivoimapuistolle on esiselvitetty jo reilu vuosi sitten, jolloin ET Fuelsista ei ollut vielä tietoakaan.

– Sitä vietiin täysin Neovan omana hankkeena. Suunnittelu pistettiin jäihin siinä vaiheessa, kun Ranuan kunnanvaltuusto viime keväänä linjasi, ettei se tällä valtuustokaudella halua tuulivoimaloita kuntaan, sanoo Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksen projektipäällikkö Ville Kenttämaa.

Neova on tehnyt esiselvitystä omistamansa entisen Näätäaavan turvesuoalueen tuulivoimarakentamisesta. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Toiveet työpaikoista muuttavat mielipiteitä

Ranualla myös tuulivoimaa vastustaneiden kuntapäättäjien päät kääntyvät. Petri Manninen (ps.) teki viime keväänä valtuustoaloitteen kunnan kielteisestä tuulivoimakannasta. Nyt hän kannattaa voimakkaasti tehdashanketta tuulivoimaloineen.

– Tuulivoima ei työllistä ketään, mutta tehdas työllistäisi 60 henkeä. Se on ihan eri asia kuin se, että laitetaan vaaranlaelle 50 myllyä pyörimään keskenään. Kun olosuhteet muuttuvat radikaalisti, on hyvää päätöksentekoa, että pystyy menemään olosuhteiden muutosten mukaan, Manninen sanoo.

Jos tehdas toteutuisi, hänen tietojensa mukaan tehtaan hukkalämpöä voitaisiin käyttää kaukolämpöverkossa.

– Se olisi mieletön asia. Saisimme ilmaista kaukolämpöä tähän kuntaan, hän innostuu.

Mannisen mukaan tehdashankkeesta tulisi kunnalle niin paljon rahaa, että muusta tuulivoimasta puhuminen voitaisiin lopettaa. Hän arvioi, että moni muukin tuulivoimaa vastustanut valtuutettu on valmis näyttämään vihreää valoa tuulivoimalle, kun mukana on tehdas.

– Joillekin tuulivoima voi silti olla yhä punainen vaate, hän pohtii.

”Kaavoitusaloite tulee käsitellä”

Tuulivoimarakentamisen osalta pallo on nyt siis Ranuan kunnalla. Kunnanjohtaja Tuomas Aikkilan mukaan viime keväänä tehty kielteinen tuulivoimapäätös ei estä hanketta.

– Mikäli toimijat jättävät kuntaan kaavoitusaloitteen, se tulee käsitellä.

Aikkilan mielestä tuulivoimapuisto ja sen kylkeen rakennettava metanolitehdas on varteenotettava hanke.

– Siinä on yhtenä toimijana valtio-omisteinen Neova ja ET Fuelsilla on saman tyyppisiä hankkeita jo pidemmällä Espanjassa ja Yhdysvalloissa.

Neovassa Näätäaavan suunnitelma on nostettu uudelleen pöydälle. Alasen ja Kenttämaan mukaan Neovan rooli on suunnitella ja luvittaa hankkeen edellyttämää tuulivoimaa.

– Kunta on se, joka tekee kaavoituspäätöksiä. Toivottavasti pääsemme eteenpäin asiassa.

Kunnanjohtaja Tuomas Aikkila sanoo, ettei kunnanvaltuuston viime keväinen kielteinen tuulivoimapäätös estä suunniteltua hanketta. Kuva: Antti Ullakko/Yle

Neova etsii käyttöä entisille turvesoille

Hankeen eteneminen tukisi Neovan pyrkimystä löytää järkevää jälkikäyttöä entisille turvesoille. Yhtiö on myös halunnut profiloitua tuuli- ja aurinkovoiman kehittäjäksi.

Ranuan Näätäaavalle on jo Neovan esiselvityksessä kaavailtu tuulipuistoa, johon voisi rakentaa 35-50 voimalaa.

– Lähtökohtaisesti puhutaan 7-10 megawatin voimaloista, toki riippuu siitäkin, miten tekniikka vuosien mittaan kehittyy, Ville Kenttämaa kertoo.

Neovalla ei Lauri Alasen mukaan ole tällä hetkellä muita vastaavanlaisia yhteishankkeita vireillä. Omia tuuli- ja aurinkovoimalamahdollisuuksia yhtiö toki selvittää jatkuvasti. Alanen huomauttaa, ettei Ranuankaan kohde hetkessä etene.

– Luvitusprosessi yva-menettelyineen kestää arviolta noin kolme vuotta.

Metanolitehtaasta ja tuulivoimapuistosta järjestetään Ranualla valtuuston iltakoulu 6. helmikuuta. Paikalla ovat myös ET Fuelsin ja Neovan edustajat.