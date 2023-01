Ruotsissa on ollut ammuskeluja ja räjähdyksiä joulun jälkeen lähes päivittäin – grafiikka havainnollistaa jengiväkivallan laajuuden

Toimittaja Antti Kurra kertoo grafiikan avulla, miten etenkin Tukholma on viime aikoina kärsinyt jengiväkivallasta.

Jengirikollisuutta on ollut Ruotsissa jo pitkään, mutta viime vuosien aikana tilanne on kärjistynyt. Etenkin Tukholmassa tilanne on tukala.

Pääkaupunkiseudulla etenkin kahden jengin kerrotaan taistelevan huumekauppa-alueiden hallinnasta. Jengit tekevät pommi-iskuja ja muita väkivallantekoja pelotellakseen toista osapuolta ja kostaakseen toisen puolen teot.

Samaan aikaan Ruotsissa on paljon muitakin rikollisjengejä, joilla on keskinäisiä yhteenottoja.

Ruotsissa on toisaalta myös onnistuttu saamaan jengiväkivallan tuomia ongelmia paikoittain kuriin. Vielä puoli vuotta sitten Ruotsin jengiväkivallan keskus oli Malmö. Viime aikoina tilanne siellä on rauhoittunut, kun poliisi sai kansainvälisen yhteistyön ansiosta rikollispomoja kiinni.

Malmöön syntyneen rikollistyhjiön uskotaan kuitenkin täyttyvän pian.

Katso alta toimittaja Antti Kurran minuutin selitysvideo tilanteesta.

Lisää Antti Kurran ja Sara Salmen lyhyitä uutisvideoita löydät Yle Areenasta.