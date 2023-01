Savonlinnan kahden henkirikoksen tutkinta edennyt – taustalla kauna toista uhria kohtaan

Savonlinnassa 18. tammikuuta tapahtuneista kahdesta henkirikoksesta epäilty on kertonut kuulusteluissa motiivin teolleen. Hän on kertonut poliisille kantaneensa kaunaa uhriksi joutuneen pariskunnan naista kohtaan, ja menneensä selvittämään tätä asiaa tekopäivänä.

Epäilty on kertonut matkustaneensa tekopäivänä omistamallaan henkilöautolla Kuopiosta Savonlinnaan. Lisäksi hän on kertonut ottaneensa mukaan ampuma-aseen ja patruunoita, ja menneensä tapahtumaosoitteeseen ampuma-aseella varustautuneena.

Poliisi on suorittanut asiaan liittyen rekonstruktion, jossa epäilty rikos mallinnettiin uudelleen tapahtumapaikalla ja epäilty tekijä kuvaili tapahtumien etenemistä.

Epäilty tekoväline on takavarikoitu epäillyn kiinnioton yhteydessä ja sen tekninen tutkinta on käynnissä. Ase on luvanvarainen ja epäillyllä on ollut siihen hallussapitolupa.

Poliisi jatkaa näiden taustojen ja motiivin selvittämistä, mutta tiedotteen mukaan ei avaa asioita julkisuudessa enempää esitutkinnan turvaamiseksi. Epäilty kertoo edelleen aiheuttaneensa molempien uhrien kuoleman, mutta ei ota kantaa rikosnimikkeeseen. Tapausta tutkitaan kahtena murhana.