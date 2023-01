”Oli lähellä irrota jalka” – Iivo Niskanen lensi mainosaitoihin paluukisassaan Ranskassa, säikähtänyt joukkuetoverikin uhrasi oman kisansa

Les Roussesin 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa Iivo Niskanen saapui maaliin viimeistä edellisenä lähes kolme ja puoli minuuttia kärjen perässä. Tulos tai ero voittaja Harald Östberg Amundseniin ei kuitenkaan ole huolestuttava, sillä Niskasella oli suuresti epäonnea kisan aikana.

– Pääsin lataamaan toisen kierroksen Jonin (Mäki) perässä ja (Johannes Hösflot) Kläbo tuli siihen sopivasti peesiin. Lähdin jyrkän päältä laskuun hänen kantaansa, mutta u-mutkassa suksi lipesi jäältä, meni verkkoaitaan ja siitä reiästä läpi, Niskanen kertasi Yle Urheilulle.

– Oli lähellä irrota jalka siihen. Meni aika kauan, ennen kuin pääsin sieltä pois. Onneksi pystyin hiihtämään maaliin. Varmaan jonkinlaisella puujalalla selviän.

Les Roussesin jäätynyt mutka, jossa Iivo Niskanen koki kovia. Kuva: Kimmo Porttila / Yle

Joni Mäki näki tapahtuman aitiopaikalta. Niskasen kaatuminen sekoitti Mäen oman kisankin kierroksen ajaksi.

– Hän (Iivo) kaatui suoraan edestä sinne mainosaitoihin. Kyllä siinä itselläkin meni hiihto sen jälkeen keräillessä. Mietin, että missähän kunnossa kaveri on. Kiersin pienen kiepin takaisinpäin ja katsoin, että kaveri on samassa asennossa, että mikähän on homma, Mäki totesi.

– Olisikohan suksi ollut niin jumissa, ettei päässyt vain siitä ylös.

Perttu Hyvärinen oli menossa juuri toiseen suuntaan, kun Niskanen kaatui.

– Hirveä kolina sieltä kuului. Arvelin, että taisi siinä omia mennä siellä nurin. Ei mitään hajua, mitä siellä on tapahtunut, mutta vissiin siellä on puska pölähtänyt, Hyvärinen totesi.

Niskasen lopullista tasoa ei nähty

Niskanen oli ennen kaatumistaan noin puoli minuuttia kärkeä perässä 25. sijalla. Rytäkässä meni kuitenkin reilut pari minuuttia ja sijoitus putosi 60 huonommalle puolelle. Niskasen mukaan rata oli kuitenkin turvallinen, ainoastaan tuo yksi mutka oli jäässä.

– Kyllä se aika äkkiä vauhti pysähtyy. Vähän ehkä liian ahnaasti menin siihen Kläbon taakse ja lähti sitten peilijäällä kantti alta. Ei siinä voinut tehdä mitään.

Pääsetkö hiihtämään vielä?

– Enköhän, Niskanen totesi.

Päävalmentaja Teemu Pasanen ei ollut vielä haastatteluun tullessaan nähnyt Niskasta, mutta uskoi, että hiihtäjä selvisi rytäkästä lähinnä henkisillä vammoilla.

– Ei mitään isompaa. Välineet olivat ehjinä, mies oli ehjänä ja hiihti maaliin asti, Pasanen sanoi ja totesi, ettei Niskasen iskukyvystä saatu vielä selvyyttä.

– Ei oikein nähty, mikä se Iivon lopullinen taso olisi ollut, kun kisa jäi vähän kesken.

Päivitys kello 17.36: Lisätty Perttu Hyvärisen ja Teemu Pasasen kommentit.