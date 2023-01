Maria Veitola vastaa kritiikkiin vaikuttajan ja toimittajan työn yhdistämisestä: ”Helppo sieltä kulmahuoneista on huudella”

Toimittajan ja somevaikuttajan roolien päällekkäisyys on viime aikoina puhuttanut. Toimittaja Maria Veitola vastaa medioiden esittämään kritiikkiin Viimeinen sana -ohjelmassa.

Toimittaja Maria Veitolaa turhauttaa perinteisten medioiden esittämä kritiikki, jonka mukaan yksittäinen toimittaja ei voi tehdä kaupallisia yhteistöitä sosiaalisessa mediassa.

– Helppo sieltä kulmahuoneistoista on huudella. Siellä on kivat terveydenhuollot, vuosilomat ja kaikenlaiset mahdollisuudet.

Veitola työskentelee toimittajuuden lisäksi somevaikuttajana ja yrittäjänä. Hän kokee, että mediatalot eivät ymmärrä freelancerina työskentelevien todellisuutta.

– Se, että olisin elättänyt itseni ainoastaan toimittajan työllä, ei ole ollut varmaan missään kohtaa mahdollista.

Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen laukoi Viimeisen sanan lähetyksessä joulukuussa, että toimittajan tekemä kaupallinen yhteistyö on ”päätön ajatus”. Ohjelmassa mukana keskustellut toimittaja Ronja Salmi sen sijaan ihmetteli, miksi yksittäinen vapaa toimittaja ei voisi tehdä yhteistöitä kaupallisten mediatalojen tavoin.

Myös Veitola on eri mieltä Kauppisen kanssa. Hän kertoi pian ohjelman jälkeen Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että vaikuttajan ja toimittajan roolit eivät mene hänellä itsellään sekaisin.

Keskustelua jatkoi Apu-lehdessä tuottaja Laura Myllymäki, joka puoltaa Kauppisen näkemystä (siirryt toiseen palveluun). Myllymäki näkee eron toimittajan ja perinteisen median välillä. Mediatalo ostaa mainostilansa mediamyynniltä ja käy läpi hänen mukaansa luotettavamman seulan vaikuttamisyritysten torjumiseksi.

JSN:ssä ratkaisematon kysymys

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvösen mukaan toimittajien tekemistä kaupallisista yhteistöistä on tullut paljon uusia muotoja, joihin on vasta alettu heräämään. Aiheeseen liittyviä kanteluita on alettu lähettää JSN:lle. JSN uudistaa journalistin ohjeita tänä vuonna.

Toimittajan työ somevaikuttajana herättää tunteita myös siksi, että toimittajan ammattinimike ei ole suojattu. Sisällöntuottaja tai vaikuttaja voi siis kutsua itseään toimittajaksi ilman seuraamuksia.

Hyvönen ei pidä ongelmallisena, että esimerkiksi podcastin vetäjä kutsuu itseään toimittajaksi, jos hän noudattaa journalistin ohjeita (siirryt toiseen palveluun). Hyvönen on kuitenkin sitä mieltä, että vaikuttajina työskenteleviin toimittajiin liittyy paljon ratkaisemattomia kysymyksiä.

– Läpinäkyvyys on tällaisessa tapauksessa vähimmäisvaatimus. Voi olla, että joudumme miettimään, missä menee ehdoton raja tai muuri, Hyvönen kommentoi Viimeisen sanan haastattelussa.

