Sisu-elokuva ei päästänyt näyttelijää helpolla, sanoo pääroolin uutuusfilmissä tekevä Jorma Tommila

Ääriolosuhteissa näytellyt Tommila on jo napannut Aatami Korven roolistaan parhaan näyttelijän pystin Espanjan Sitges-elokuvafestivaaleilta.

Kutsuvierasesityksessä pystyy jo nauttimaan kokonaisuudesta ja seuraamaan muidenkin näyttelijöiden työtä, tunnustaa tänään perjantaina ensi-iltansa saavan Sisu-elokuvan pääroolin esittäjä Jorma Tommila.

– Pari ensimmäistä kertaa elokuvaa katsoessa menee ihmetellessä, että mitä sitä tulikaan tehtyä.

Tänään ensi-iltansa saavan elokuvan vaasalaisnäyttelijä esittää ison kulta-aarteen löytävää Aatami Korpea. Entistä sotilasta, joka saa peräänsä SS-upseerin johtaman natsien tuhopartion.

Jalmari Helanderin käsikirjoittamaa ja ohjaamaa Sisu-elokuvaa on kuvattu Inarissa ja Nuorgamissa.

Lisää: Viisi faktaa elokuvasta Sisu: Kansainvälisestikin kehuttu toimintafilmi on yhden miehen taistelu natseja vastaan

Kylmä, vaarallisia ja fyysisiä kohtauksia

Tommila kertoo, että ei päässyt kuuden viikon kuvausten aikana helpolla.

– Kuvasimme pääosin yli kymmenentuntisia päiviä ulkona kylmässä, tunturijoessa. Oli paljon ratsastusta ja taisteluja tankin päällä, vaarallisia ja fyysisiä kohtauksia. Siinä ajassa pystyy jo eläytymään sodan ajatukseen, Tommila sanoo.

Työskentely Helanderin kanssa on Tommilalle helppoa, sillä hän on naimisissa Helanderin siskon kanssa.

– Tunnemme toisemme ja toistemme työtavat hyvin. Se lieventää myös painetta, joka tulee pääroolissa onnistumisesta.

Vaasan kaupunginteatterissa näyttelijänä toimiva Tommila on esiintynyt aikaisemminkin Helanderin elokuvissa – esimerkiksi Rare Exportsissa ja Big Gamessa.

Kumpi on Tommilalle kotoisampi paikka, kameran edessä vai teatterin lavalla?

– Niissä on paljon eroa, elokuvaa tehdessä on helpompaa keskittyä itse näyttelemiseen. Teatterissa koen ramppikuumetta, se tuo oman lisänsä tekemiseen. Olen työstänyt asiaa vuosien varrella, ja se on toki helpottanut.

Sisu sai maailmanensi-iltansa Toronton elokuvijuhlilla syyskuussa 2022.

Se voitti syksyllä useita palkintoja fantasia- ja kauhuelokuviin keskittyvällä Sitges-elokuvafestivaalilla Espanjassa. Helander pokkasi pystin parhaasta elokuvasta, Jorma Tommila palkittiin parhaana näyttelijänä, Kjell Lagerroos parhaast,a kuvauksesta ja Juri Seppä sekä Tuomas Wäinölä parhaasta musiikista.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin 28. tammikuuta kello 23 asti.