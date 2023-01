Herätys: Ohjuksiin kostoviestejä | Hautatiedot netissä | Teknologiateollisuuden sovittelu jatkuu

Suomalaiset ovat lähes ainoita, joilta tulee kostoviestejä, sanoo Sign my rocket-hankkeen vetäjä.

Aamun pääuutiset:

Suomalaiset erottuvat muista ostamalla ”kostoviestejä” ohjuksiin, joita Ukraina ampuu Venäjää vastaan

Hautatiedot voivat löytyä netistä, vaikka hautakivi olisi poistettu – jopa miljoonan kuolleen henkilön tiedot verkkopalveluissa

Teknologiateollisuuden lakko uhkaa ensi viikolla, sovittelua jatketaan tänään

Presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Donald Trump käynnisti vaalikampanjansa – toisteli puheessaan vanhoja teemojaan

Memphis lakkauttaa erikoisyksikön, jonka poliisit pahoinpitelivät Tyre Nicholsin

Sunnuntaita vietetään poutaisessa säässä

Sunnuntaina koko maassa on enimmäkseen poutaa ja etenkin lännessä myös aurinkoista. Etelässä pilvisyys vaihtelee ja idässä on vähän pilvisempää. Lämpötila on lännessä ja etelässä hieman plussalla, muualla maassa pakkasella.

