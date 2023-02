Nukketeatterin tulevaisuus on hämärän peitossa – koulutus kuopattiin vuosia sitten, eikä jatkajaa näy

Kotimainen nukketeatteri on vahvistanut asemiaan pääkaupunkiseudulla.

Näkyvä muutos tapahtui viime vuoden elokuussa, kun Helsinkiin avattiin nukketeatteritalo. Se toimii Pakilan työväentalolla.

Nukketeatteritalo on alan taiteilijoiden yhteinen harjoitus-, esitys- ja työskentelytila, jossa pidetään myös työpajoja kaupunkilaisille.

Toiminnan taustalla on Metropolitan Puppets -niminen yhdistys, joka pyrkii parantamaan pääkaupunkiseudulla työskentelevien freelancer-nukketeatteriammattilaisten työskentelymahdollisuuksia. Verkosto perustettiin vuonna 2018, ja siinä on parisenkymmentä jäsentä. Toiminnalle oli tilaus.

– Nukketeatteri on aika marginaalinen esittävän taiteen ala, jossa on hyvin vähän rakenteita. Jos rakenteita on muillakin vähän, meillä niitä on todella vähän, verkoston puheenjohtaja, nukketeatteritaiteilija Mila Nirhamo sanoo.

Vähäisistä resursseista huolimatta kotimainen nukketeatteri elää dynaamista aikaa, ja kiinnostus esine- ja nukketeatteriin on kasvussa. Esineteatteri on yksi nukketeatterin muodoista.

– Nukketeatteri on murtautunut uusilla tavoilla isommille näyttämöille, ja suurilla näyttämöillä on ollut isoja teoksia, joissa on ollut paljon nukkeja, Nirhamo toteaa.

Avaa kuvien katselu Nukketeatteritalo perustettiin Pakilan työväentalolle elokuussa 2022. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Hän viittaa esimerkiksi Turun kaupunginteatteriin, jonka ohjelmistossa on ollut säännöllisesti nukketeatteria. Ja Helsingissä sijaitsevaan Lilla Teaterniin, jossa parhaillaan pyörivä muumiesitys Kris och katastrof i Mumindalen tehdään nukkehahmoilla.

”Ketkä tekevät esityksiä kymmenen vuoden päästä?”

Siitä huolimatta, että nukketeatterin kysyntä on kasvussa, nukketaiteilijaksi ei voi enää opiskella Suomessa. Maan ainoa ammattiin johtava nukketeatterikoulutus lopetettiin Turun taideakatemiassa (aiemmin Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos) vuonna 2014.

Nelivuotisen koulutuksen viimeinen kurssi valmistui vuonna 2018, viitisen vuotta sitten. Siihen päättyi yli 20 vuotta kestänyt ammattiin johtava nukketeatterikoulutus Suomessa ja koko Pohjoismaissa.

Avaa kuvien katselu Mila Nirhamo valmistui Turun taideakatemiasta vuonna 2014. Hän työskentelee nukketeatteritalossa. Nirhamo kuvattiin tammikuussa 2023. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Metropolitan Puppets -verkoston Nirhamo on huolissaan taiteenlajin tulevaisuudesta.

Hän on itsekin Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksen kasvatti.

– Kun koulutusta ei ole, taiteenlajin uusiutuminen on vaarassa. Herää kysymys, ketkä täällä tekevät esityksiä kymmenen, kahdenkymmenen vuoden päästä?

Nirhamo muistuttaa, että Turun taideakatemian koulutus oli kansainvälistä, ja alalla tehdään muutenkin usein töitä ulkomaalaisten kollegojen kanssa. Moni suomalainen nukketeatteritaiteilija ajattelee lähtökohtaisesti teostaan myös ulkomailla esitettäväksi.

– Moni esitys on sanaton, joten niiden kierrättäminen muihin maihin on todella helppoa.

Nukketeatterin tekijöiden huoli taiteenlajin tulevaisuudesta tunnistetaan myös Taideyliopistossa, mutta sieltä kerrotaan Ylelle, ettei ”Taideyliopistolla/TeaKilla ole suunnitelmia nukketeatterikoulutuksen käynnistämiseksi.”

Vaikka nukketeatterikoulutus lakkautettiin Turussa, taiteenlaji jätti pysyvän jäljen kaupunkiin. Turusta tuli nimittäin kotimaisen nukketeatterin pääkaupunki, ja sitä se on yhä.

Kaupungissa toimii valtakunnallinen nukketeatteritaiteilijoiden verkosto Aura of Puppets. Jäseniä on lähes 70. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi vain vahvisti taiteenlajin asemaa kaupungissa yli 10 vuotta sitten.

– Silloin tuli uusia mahdollisuuksia, uutta rahoitusta ja innostusta koko Turun kulttuurikenttään. Se säteili erityisesti nukketeatteriin, Nirhamo toteaa.”

