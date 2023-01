Yhdysvalloissa julkaistiin videot poliisien käsissä kuolleen Tyre Nicholsin pahoinpitelystä

Yhdysvalloissa Memphisin kaupunki on julkaissut videot, joissa näkyy poliisien käsissä kuolleen Tyre Nicholsin, 29, pahoinpitely. Videot julkaisi esimerkiksi uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) ja sanomalehti New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Videoilla näkyy, kuinka Nicholsia muun muassa potkitaan päähän ja lyödään kasvoihin. Nichols huutaa väkivallan aikana äitiään. Videoiden mukaan väkivalta kestää useita minuutteja ja sen päätyttyä kestää useita minuutteja lisää, että Nichols saa apua.

Nichols loukkaantui vakavasti, kun poliisi pidätti otti hänet kiinni 7. tammikuuta Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa. Nichols kuoli vammoihinsa kolme päivää myöhemmin.

Tapahtumaketju sai alkunsa, kun poliisit pysäyttivät autoa ajaneen Nicholsin epäiltyään häntä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Muun muassa CNN (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Nichols pakeni juosten paikalta sen jälkeen, kun poliisit olivat repineet hänet ulos autosta ja käskyttäneet hänet maahan. Poliisit saivat Nicholsin uudelleen kiinni, minkä jälkeen väkivalta alkoi.

Tennesseen osavaltion poliisin johtaja David Rausch on kuvannut tapahtumia kuvottaviksi ja pidätyksen tehneiden poliisien toimia ”todella kauhistuttaviksi”.

Tunnelma Memphisin kaupungissa on kireä, ja poliisi on lisännyt partioita mahdollisten mielenosoitusten varalta. Videoiden julkaisun on pelätty lietsovan mielenosoituksia väkivaltaisiksi. Presidentti Joe Biden on vedonnut, että mielenosoitukset säilyisivät rauhanomaisina.

Viisi poliisia on erotettu tapauksen takia, ja heitä vastaan nostettiin torstaina syytteet toisen asteen murhasta eli suomalaisittain taposta. Myös poliisit ovat mustia.

