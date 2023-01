Alle 1 800 euron palkalla elävä nuori siivooja säästää nyt juustosta ja kananmunista: “Mietityttää, onko minulla koskaan varaa hankkia lapsia”

Palvelualojen ammattiliiton mukaan tilanne on huolestuttava. Monilla palvelualoilla työtunteja on vähän ja palkka on pieni. Esimerkiksi kokoaikaisen siivoojan palkka on vajaat 2 000 euroa kuukaudessa.