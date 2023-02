Tuijan elämä muuttui neuvolassa, kun vuosia jatkunut sairastelu sai selityksen: ”Edes lääkärit eivät tulleet ajatelleeksi”

Kun Tuija sai 33-vuotiaana tietää olevansa hiv-positiivinen, hän tunsi helpotusta. Vuosia jatkuneelle sairastelulle, jatkuvalle kuumeelle ja ripulille, löytyi vihdoin selitys.

– En ollutkaan luulosairas. Työskentelin sote-alalla, mutta edes lääkärit eivät tulleet ajatelleeksi hiviä. Olin niin kiltin näköinen heterotyttö.

Hämeenlinnalainen Tuija ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska haluaa suojella yksityisyyttään.

Suomessa todettujen hiv-tartuntojen määrä ampaisi viime vuonna selvään ennätykseen, kun tartunta löytyi 274 ihmiseltä. Määrä on poikkeuksellinen, sillä Suomessa on todettu vuodesta 1995 alkaen alle 200 tartuntaa vuosittain (siirryt toiseen palveluun).

Edellinen tartuntojen huippuvuosi oli 2006, jolloin diagnosoitiin 191 uutta tapausta. Yksi heistä oli Tuija.

Tuija sai tiedon tartunnastaan neuvolassa. Hän pelkäsi kohdussa kehittyvän poikansa puolesta. Lääkitys aloitettiin kuitenkin nopeasti, ja se suojasi lasta tartunnalta.

– Luotin siihen, ja poika on ihan terve. Pelkäsin sitäkin, miten minua kohdellaan synnytyksessä, mutta sekin oli turha pelko. Sain upeaa kohtelua.

Tuliainen Thaimaasta

Hiv-tartuntojen viime vuoden piikille on selkeä selitys: kymmenet tuhannet ovat paenneet Ukrainan sotaa Suomeen, ja kaikki hiv-positiiviset maahantulijat merkitään tartuntatautirekisteriin uusina tartuntoina. Heistä valtaosa on saanut diagnoosin aiemmin kotimaassaan ja syö jo lääkkeitä, jolloin virusta ei löydy verestä eikä se tartu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kirsi Liitsola on perehtynyt hiv:n esiintyvyyteen ja levinneisyyteen. Hän ei ole ukrainalaisten tartunnoista huolissaan.

– Tärkeää on, että henkilöt hakeutuvat Suomessa hoitoon. Onnistuneella lääkehoidolla tauti ei etene eikä tartu eteenpäin. Ukrainalaisten tartunnat tuskin vaikuttavat merkittävästi Suomen hiv-epidemiaan, eikä niillä ole epidemiologista merkitystä Suomessa.

Ukrainan hiv-tilanne on Euroopan huonoimpia. Reilun 40 miljoonan asukkaan maassa on arvioiden mukaan yli 250 000 tartuntaa (siirryt toiseen palveluun). Suomi taas on matalan esiintyvyyden maa, ja täällä noin 3 000 ihmistä on hoidossa hiv:n takia.

Tuija syö hiv-lääkkeitä loppuelämänsä. Oikein lääkittynä hiv ei etene eikä tartu. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Suomalaisten tartunnoista leijonanosa johtuu suojaamattomasta seksistä, vaikka tautia on löydetty viime vuosina myös huumeiden pistokäyttäjillä pääkaupunkiseudulla. Usein hiv on ulkomailta peräisin.

Tuijan tartunta jäljitettiin lopulta Kaakkois-Aasiaan. Lapsen isän hiv-testi oli negatiivinen, mutta Tuijan entisen miesystävän verestä löytyi virusta. Hän oli tuonut taudin tuliaisena Thaimaasta.

Kun viha tyyntyi, Tuija tarjosi ex-miehelleen vertaistukea, jonka tärkeyden hän oli ymmärtänyt.

– Pyrin olemaan tukena, mutta hän ei koskaan päässyt sinuiksi taudin kanssa. Hän kuoli vuosia sitten.

Myös kuppa- ja tippuritartunnat lisääntyivät

Myös kuppaa ja tippuria tavattiin Suomessa viime vuonna selvästi tavallista enemmän.

Kuppatartuntoja rekisteröitiin 384. Tautia on aiemmin löytynyt enintään 253 tapausta vuodessa.

Tippuritaruntoja on viime vuosina löytynyt 400–600 vuodessa. Määrä kaksinkertaistui 2022, kun tartuntoja todettiin 964.

Ukrainalaispakolaiset eivät selitä tippurin ja kupan tartuntapiikkejä, kuten hiv:n kohdalla. Valtaosa viime vuoden tartunnoista on Suomessa saatuja ja tuoreita, selittää iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Hän on huomannut kuppa- tippuritartuntojen lisääntymisen myös klinikallaan.

– Tartuntamäärät alkoivat nousta kesän korvilla. Osittain varmaan siksi, että koronarajoitukset pitkälti poistuivat ja ihmiset matkustivat ulkomaille ja kävivät festareilla.

Toinen syy voi lääkärin mukaan piillä siinä, että tavallista suurempi joukko kävi viime vuonna seksitautitesteissä. Moni on saattanut lykätä testiin menemistä korona-aikana. Testausmääriä ei tilastoida.

Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back pitää kupan ja tippurin lisääntymistä huolestuttavana. Kuppa ja tippuri hoidetaan antibiooteilla, mutta taudit voivat olla täysin oireettomia. Arkistokuva. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Myös opiskelijoiden seksitaudiksi miellettyä klamydiaa tavattiin viime vuonna ennätysmäärä, vajaat 17 000, mutta varsinaista piikkiä tilastoissa ei näy.

Tippuria ja kuppaa tavataan hieman iäkkäämmillä, ja ne tarttuvat enimmäkseen miesten välisessä seksissä. Noin puolet tartunnoista tulee ulkomailta.

– Mutta tippuritartuntoja todetaan myös nuorilla naisilla, Hiltunen-Back kertoo.

Erikoislääkäri pitää kupan ja tippurin tartuntapiikkejä huolestuttavina, ja niihin tulisi puuttua mahdollisimman ajoissa.

– Jos nyt tartunnat tuplaantuivat ja sama meno jatkuu, on se pelottavaa. Pitää selvittää, mikä nousun takana on ja miten siihen voisi vaikuttaa.

”Poika pelasti henkeni”

Tuija on elänyt hiv-positiivisena yli 15 vuotta. Muutama vuosi sitten hänen poikansa kysyi odotetun mutta vaikean kysymyksen: miksi äiti syö lääkkeitä?

– Sitten kerroin, että äidillä on hiv.

Tuija on saanut vertaistukea hiv-yhdistys Positiiviset ry:n kautta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Poika tiesi Freddy Mercuryn kohtalosta.

– Kerroin, etten ole kuolemassa. Olemme sen jälkeen puhuneet asiasta aina, kun hän haluaa.

Lääkäreiden mukaan Tuija olisi kuollut vuodessa, jos infektiota ei olisi löydetty neuvolassa 2006.

– Poika pelasti henkeni.

