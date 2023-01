Maanantaina sataa reilusti lunta ja ajokeli muuttuu paikoin erittäin huonoksi

Sunnuntai on vielä poutainen, mutta lännestä tuleva matalapaine tuo maanantaiksi lumisateita.

Huomenna sunnuntaina kannattaa ottaa kaikki irti mukavasta talvisesta poutasäästä. Nurkan takana, eli maanantaina meno muuttuu nimittäin aivan toiseksi.

– Maanantain vastaisena yönä laaja matalapaine saapuu Suomeen lännestä tuoden mukanaan runsaita lumi- ja räntäsateita. Maanantain aikana lunta kertyy monin paikoin yli 10 cm. Etelässä osa sateista tulee vetenä, kuuluu Ylen meteorologin Elias Paakkasen sääennuste.

Paakkasen mukaan lunta voi parin vuorokauden aikana kertyä jopa parikymmentä senttiä tai ylikin idässä lähinnä Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa sekä lännessä Pohjanmaan maakuntia myöten, kun matalapaine jää pyörimään alueen ylle tiistaiksikin.

Samaa kertoo Ilmatieteen laitos. Sen ennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan aluksi kaikki on hyvin. Lauantai-iltaa kohti luoteesta alkaen tulee vähitellen poutaa ja selkeämpää, idässä vasta yöllä. Lämpötila on enimmäkseen 0...-4 astetta, mutta maan länsiosassa päivälämpötila tänään ja huomenna on -1...+2 astetta. Kohtalaista tai navakkaa lännen ja lounaan välistä tuulta.

Kun päästään maanantain puolelle, matalapaine pukkaa suureen osaan Suomea reiluja lumisateita. Etelässä sade tulee osittain vetenä.

Varoituskartta (siirryt toiseen palveluun) puolestaan hehkuu keltaisena ja oranssina. Keltainen väri varoittaa huonosta ajokelistä Satakunnasta Etelä-Karjalaan ulottuvan alueen eteläpuolelle.

Oranssi väri varoittaa erittäin huonosta ajokelistä sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumisateen ja lumisten teiden vuoksi suureen osaan keskistä Suomea Pohjanmaalta Etelä-Savoon ja siitä laajalla rintamalla kohti pohjoista aina Kuusamoon asti.

Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta ja Pohjois-Itämerellä kovasta aallokosta, jolloin merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä.

Tiistaina helpottaa Keski- ja Etelä-Suomessa, kun lumisateet siirtyvät pohjoisemmaksi aina sodankylän ja Kittilän korkeudelle. Keskiviikkona varoitetaan uudesta lumentulosta Varsinais-Suomea ja Uuttamaata.