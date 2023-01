Juulia Turkkila ja Matthias Versluis nappasivat harvinaisen EM-mitalin kotiyleisön edessä! Uskomaton esitys sai Ylen selostamon kyynelehtimään

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis ovat voittaneet jäätanssin EM-pronssia taitoluistelun EM-kisoissa Espoossa. Versluis ja Turkkila ylsivät kotiyleisön edessä ennätyspisteisiinsä 198,21.

Mitali on suomalaisittain historiallinen, sillä edellisestä jäätanssin suomalaismitalista oli ehtinyt kulua jo 28 vuotta. Vuonna 1995 Susanna Rahkamo ja Petri Kokko voittivat EM-kultaa ja MM-hopeaa.

– Sanoinkuvaamaton olo.. Vieläkin tärisen, hyvä kun ääni lähtee. Meille on sanottu, että nauttikaa nauttikaa, mutta onhan se vaikeaa, kun jännittää ja on omatkin odotukset ja haluaa onnistua, mutta kyllä me nautittiin. Vaikka oli vaikeaa ja rankkaakin, mutta ihan huikeaa, Turkkila kommentoi tuoreeltaan.

– Tuntuu todella mahtavalta, tuntuu kuin olisi jossakin unessa. Emme ottaneet paineita siitä, että olimme rytmitanssin jälkeen kolmantena. Pystyimme hyvin nollaamaan ja keskittymään tähän päivään, Versluis vakuutti.

Katso Juulia Turkkilan ja Matthias Versluisin haastattelu videolta.

EM-kulta meni italialaisparille Charlene Guignard ja Marco Fabbri (210,44) ja EM-hopeaa ottivat Ison-Britannian Lilah Fear ja Lewis Gibson (207,89).

Turkkila ja Versluis venyivät jo perjantain rytmitanssissa ennätyspisteisiinsä 77,56. Sama tahti jatkui lauantain vapaaohjelmassa, mistä tuomarit antoivat Turkkilalle ja Versluisille pisteet 120,65. Lähes täysi Espoon areena seurasi esitystä hiiren hiljaa ja taputti suorituksen jälkeen suomalaisparille seisten.

– Se oli aika lailla perusharkkarutiinisuoritus. Mutta totta kai se, että pystyimme sen tekemään tuossa tilanteessa... Aika upea juttu, Turkkila iloitsi ääni väristen.

Suomalaisparin suoritus sai Ylen selostamonkin lähes sanattomaksi.

Näin Ylen selostamossa riemastuttiin Turkkilan ja Versluisin pisteidenjaossa.

– Täällä jokaikinen ihminen osoittaa seisaallaan aplodeja Suomen parille tämän taideteoksen jälkeen. Suomen liput liehuvat, olemme nähneet jotain uskomattoman upeaa, Sara Honkavaara kommentoi.

– Nyt on paha hetki... Tämä oli oikeasti todella kaunista, Mika Saarelainen komppasi ja kokosi hetken itseään.

– Mikä paine. Olen pahoillani, että loin sitä syksyllä osittain sanomalla, että heillä on mitalimahdollisuudet. Jos nyt ei tule mitalia, minä lopetan tämän tuomariurani, nimittäin tämä oli niin kaunis ja teknisesti erittäin onnistunut, vaativa.. Ja yritän tässä samalla kasata ajatuksiani, Saarelainen jatkoi.

– Mutta kerrankin sinä kyynelehdit ennen minua, Honkavaara nauroi.

Edellinen EM-mitalisti Susanna Rahkamo pääsi jakamaan suomalaisparille mitalit.

Koskettavat hetket eivät päättyneet suomalaisparin suoritukseen, sillä mitaleja jakoi Suomeen edellisen mitalin tuonut Susanna Rahkamo. Rahkamo hymyili leveästi kävellessään palkintokoroketta ja suomalaisparia kohti.

– Tämä on viestikapulan siirto. Tämä on tunteikas hetki, varmasti Susanna Rahkamollekin hetki täynnä muistoja ja nostalgiaa, Honkavaara kommentoi.

Rahkamo voitti puolisonsa Petri Kokon kanssa EM-pronssia tasan kolmekymmentä vuotta sitten niin ikään kotiyleisön edessä. Taitoluistelun EM-kisat käytiin Helsingissä vuonna 1993.

Valmentajakaksikko riemuitsi

Suomalaisparin valmentajat, italialainen Maurizio Margaglio ja ranskalainen Neil Brown, iloitsivat EM-pronssimitalistien onnistuneesta suorituksesta.

– Luistelun päätyttyä olimme niin onnellisia heidän puolestaan. Kerroin heille, että nauttikaa vain tästä hetkestä. Tämän takia teitä rakastetaan, Margaglio kommentoi.

Brown oli erityisen onnellinen siitä, että suomalaiskaksikko onnistui vaikeiden hetkien jälkeen.

– Heillä on ollut paljon haasteita muutaman viime vuoden aikana. He eivät pystyneet osallistumaan viime vuoden EM-kisoihin. Se, miten he tulivat tänne ja ottivat mitalin, on mieletöntä.

Pitkä ja kivinen tie huipulle

Turkkila ja Versluis vaihtoivat seitsemän vuotta sitten yksinluistelun jäätanssiin. Molemmat olivat yksinluistelussa Suomen mestareita, mutta kärsivät loukkaantumisista. Ratkaisu löytyi jäätanssista, joka on keholle armollisempi.

Maurizio Margaglio alkoi luotsata suomalaisparia, joka ylsi keväällä 2019 EM-kisoissa 11:nneksi ja MM-kisoissa 16:nneksi.

Syksyllä 2019 Turkkilan kohdalle osui kuitenkin uran vakavin vamma, kun hän sai niskaansa nikamamurtuman. Harjoituksissa sattuneen vamman vakavuus ei paljastunut aluksi, ja Turkkila ehti jopa harjoitella sen kanssa.

– Olisi voinut käydä tosi huonosti. En ehkä olisi pystynyt liikkumaan enää koskaan. Olisin voinut halvaantua, Turkkila muisteli lokakuussa Ylen haastattelussa.

Turkkila kuitenkin toipui ja matka kohti huippua jatkui. Vastoinkäymisiä on kuitenkin sattunut sen jälkeenkin. Parilta jäi kolmet edelliset EM-kisat väliin. Vuosi sitten Turkkila sairastui koronaan juuri ennen kisoja.

Nyt Espoossa 28-vuotiaalta espoolaisparilta odotettiin ensimmäistä kertaa EM-menestystä. Odotukset he lunastivat näyttävästi.