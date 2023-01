Suomalaisen jäätanssiparin EM-mitali veti lajilegendat sanattomiksi – Susanna Rahkamo näki, kuinka vitsit olivat armeijan takia vielä vähissä syksyllä

Susanna Rahkamo jos kuka tietää, miltä EM-mitalin saavuttaneista Juulia Turkkilasta ja Matthias Versluisista tuntuu. Hän voitti Petri Kokon kanssa neljä arvokisamitalia 1990-luvulla. Vuonna 1995 he saavuttivat Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa.

Kesti 28 vuotta, kunnes suomalaisluistelijat juhlivat jälleen jäätanssin arvokisamitalia.

– Aivan uskomatonta. Tätä on odotettu ja rakennettu vuosia, Rahkamo suitsuttaa Yle Urheilulle.

Rahkamolla riitti luottoa Turkkilaan ja Versluisiin.

– Tiesi, että se (mitali) on mahdollista. Koskaan ei voi kuitenkaan tietää, miten hermot pelaavat. Siinä mielessä oli tunteellinen ilta.

Yksinluistelun lajilegendat Kiira Korpi ja Laura Lepistö kertoivat kostuneista silmäkulmistaan Ylen studiossa. Molempia mitali veti sanattomaksi.

– Siis jotenkin sanat eivät riitä. Niin mahtavaa. Upeaa! Korpi iloitsi.

Lepistö muistutti tunnemyrskyn keskellä laajemmasta kuvasta.

– Tämä on niin iso asia suomalaiselle taitoluistelulle, jäätanssille ja oikeastaan kaikille kilpailumuodoille. Tästä tulee niin iso buusti koko lajille, Lepistö sanoi.

Näin Kiira Korpi ja Laura Lepistö reagoivat EM-pronsiin

Turkkila ja Versluis saivat takavuosien Euroopan mestarilta onnitteluhalauksen pukukoppikäytävällä. Rahkamo myös jakoi heille pronssiset mitalit.

Tarkalla silmällä taitoluistelua seuraava Rahkamo sanoo, että suomalaiskaksikko tulkisi ohjelmaansa hienosti. Rahkamon mukaan jo perjantain rytmitanssi oli aivan eri luokkaan kuin aiemmin tällä kaudella.

– En ole nähnyt sitä näin hyvänä tämän kauden aikana. Toisaalta niin sen pitääkin olla. Nyt se onnistui todella hyvin.

Tulevaisuus näyttää lupaavalta

Turkkila ja Versluis ovat kokeneita luistelijoita. He aloittivat yksinluistelijoina, mutta loukkaantumiset vaikeuttivat matkaa. Lopulta he päätyivät jäätanssin pariin.

– On ollut kaikenlaista vastoinkäymistä matkan varrella. On hienoa, että he ovat jaksaneet mennä niiden yli, Rahkamo sanoo.

– Myöskään tähän kauteen lähteminen ei ollut helppoa. Matthias oli armeijassa, mikä sotki jonkin verran rytmiä ja ohjelmien tekoa. Syksyn alussa oli hieman vitsit vähissä. Mutta kyllä he aika valmiilta näyttivät, Rahkamo viittaa EM-kisoihin.

Katso, kuinka Susanna Rahkamo luovutti EM-pronssimitalit Juulia Turkkilalle ja Matthias Versluisille.

Rahkamo on helpottunut siitä, että 28 vuotta kestänyt mitaliton putki on viimein ohi.

– Kyllä oli aikakin. Toivottavasti seuraaviin mitaleihin ei mene niin kauan. Toivon, että Juulia ja Matthias vakiinnuttavat paikkansa tämän olympiadin aikana.

Rahkamon mukaan tulevaisuus näyttää hyvältä Turkkilan ja Versluisin takana. Hän nostaa esiin Juho Pirisen ja Yuka Oriharan nimet.

– Yuka ja Juho ovat ensi vuonna EM-edustajia. Hekin ovat vahva pari. Pullat ovat paremmin uunissa kuin meidän aikanamme, Rahkamo naurahtaa.