Sähkön hinta tuli tammikuussa reilusti alaspäin: keskihinta putosi jo alle 10 sentin

Suomessa kuluttajat ja yritykset ovat onnistuneet säästämään sähköä hyvin. Monelle se on tarkoittanut kodin sisälämpötilan laskemista.

Sähkö on halpaa!

Jos on ladannut jonkin sähkön hintasovelluksen, tämä ilmoitus on saattanut lävähtää puhelimen näytölle useampaan kertaan viime viikkoina.

Tammikuussa sähkö on todella ollut edullista viime kuukausiin verrattuna.

Pörssisähkön verollinen keskihinta näyttää tammikuussa jäävän alle kymmeneen senttiin kilowattitunnilta.

Tähän mennessä kallein päivä vietettiin reilu viikko sitten, kun 19. tammikuuta sähkö veroineen maksoi 15 senttiä kilowattitunnilta. Halvimpina päivinä kilowattitunnista pulitti alle kaksi senttiä.

Pudotus on suuri joulukuusta, jolloin kilowattitunnin keskihinta oli peräti 27 senttiä. Koko viime vuoden keskihinta nousi noin 19 senttiin, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Hinnan rauhoittumiseen löytyy monta syytä:

Tammikuun sää on ollut pitkälti tuulinen ja lauha.

Tuulivoima on vauhdittanut tuotantoa, ja toisaalta lämmitykseen ei ole kulunut yhtä paljon sähköä kuin paukkupakkasilla.

Kulutuksen vähentäminen on onnistunut hyvin. Samalla muualla Euroopassa tärkeää maakaasua on hyvin varastossa ja hinta on laskenut.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että tuulivoiman lisääntyessä Suomen keskihinta laskee pysyvästi alle kymmenen sentin.

Onko huippuhinnat nyt nähty?

Vaikka tammikuu on hintojen suhteen ollut maltillisempi, talvi ei ole vielä taputeltu.

Sähkön tulevia hintoja ennakoivien futuurien perusteella näyttää kuitenkin valoisammalta, sanoo energiamarkkinajohtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta.

– Ei voida sanoa, että olemme täysin kuivilla lopputalven saati mitä seuraavana talvena tapahtuu, mutta näkymät ovat selvästi paremmat kuin aikaisemmin.

Säätä ei loputtoman pitkälle pysty ennustamaan, eikä myöskään sähkön hintaa. Jos kevättalvi kuluukin kovissa pakkasissa, hintanäkymä voi muuttua.

Kuluttajia auttavat sähkötuet, joista uusin on suora sähköhyvitys. Sen on tarkoitus näkyä maaliskuun sähkölaskussa.

Sähköhyvityksen lausuntokierros päättyi viime viikolla, ja laki aiotaan nuijia läpi mahdollisimman pian. Yhtiöt tosin ovat ilmaisseet huolensa siitä, että malli on monimutkainen ja vaikea toteuttaa.

Sähköpörssin hintaheilunta näkyy suoraan laskussa niillä, joilla on pörssisähkösopimus. Muihinkin sopimuksiin pörssihinta valuu viiveellä, sillä moni yhtiö ostaa kuluttajille myytävän sähkön pörssistä.

