Uuden-Seelannin Jacinda Ardern väsyi julkisuuteen ja erosi, mutta piina jatkuu – nyt kiinnostavat ex-pääministerin palkkapussi ja parisuhde

Jacinda Ardern on jakanut mielipiteitä suosiostaan huolimatta Uudessa-Seelannissa. Entisen pääministerin vastainen vihapuhe on edelleen varsin myrkyllistä.

Entinen pääministeri Jacinda Ardern toivoi eroilmoituksen himmentävän julkisuuden voimakkainta valokeilaa.

Rivikansanedustajaksi vetäytymisestä huolimatta Uuden-Seelannin tunnetuin politiikko pysyy otsikoissa ainakin pari viikkoa eroilmoituksen jälkeen.

Uuden-Seelannin median eturiviin lukeutuva New Zealand Herald-lehti arvioi (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla esimerkiksi entisen pääministerin palkkapussin pienenemistä.

Lehden spekulaation mukaan riviedustajaksi siirtyminen pienentää Ardernin tiliä noin kolmannekseen vuosittaisista pääministerituloista, arviolta noin 179 000 euron verran.

Voimat ehtyivät vaativassa tehtävässä

Jacinda Ardern oli viisi vuotta sitten, virassa aloittaessaan maailman nuorin pääministeri.

Nyt 42-vuotiaana hän on myös työväenpuolueen kolmanneksi pitkäaikaisin pääministeri. Vajaan kahden viikon takainen eroilmoitus oli koruton.

– Tiedän, mitä tämä työ vaatii. Minulla ei ole enää energiaa jatkaa pääministerin tehtävässä, liikuttunut Ardern sanoi.

Hän kertoi, ettei asetu ehdolle tulevissa vaaleissa.

Ardernin pääministerikaudelle osuivat muun muassa 51 hengen vaatinut tuhoisa moskeijaisku Christchurchissa vuonna 2019, koronapandemia ja sateiden aiheuttamat luonnontuhot.

Parisuhde edelleen puntaroitavana

Uuden-Seelannin ”ensimmäinen mies” Clarke Gayford on tukenut puolisoaan näkyvästi koko tämän pääministerikauden ajan.

TVNZ-televisiokanavan verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) pääministerin eron syitä on udeltu myös televisiotoimittajana työskentelevältä Gayfordilta.

Hänen mukaansa erolla ei ollut ”erityistä syytä”. Hän kiitteli morsiantaan ”yli-inhimillisestä jaksamisesta ja humaanista perinnöstä”.

Pääministeri Sanna Marin tapasi Uuden-Seelannin kollegansa Jacinda Ardernin marraskuun lopussa. Kuva: Päivi Paasikoski / Valtioneuvoston kanslia

”Dingdong, noita mennyt on”

Uudessa-Seelannissa on sulateltu yllättävää eroilmoitusta pari viikkoa. Ardernin suosion kääntöpuoli on erittäin voimakas vihapuhe, josta on saanut osansa myös perheen 4-vuotias tytär.

Huippujohtajien ja -politiikkojen jaksaminen myrkyllisessä mediailmastossa askarruttaa ympäri maailman. Törkyviestien tulvan arvellaan olevan osasyy myös eroilmoitukseen. Pääministerin vastustajia ero ei näytä suuresti vaimentavan.

Esimerkiksi TVNZ-kanava kertoo (siirryt toiseen palveluun), että samaan aikaan kun työväenpuolueessa vielä sulateltiin eroilmoitusta, pääministeriä arvosteleva mielenosoittajajoukko toivotti kyltissä: ”Dingdong, noita mennyt on”.

TV-kanavan haastattelema disinformaation tutkija Kate Hannah sanoo, että kolmen viime vuoden aikana uhkaukset Ardernia kohtaan ovat kolminkertaistuneet.

Christchurchin moskeijaiskun ja pandemian hoitamisen kaltaiset suuret haasteet ovat saaneet kiitosta kannattajilta. Samat aiheet ovat saaneet maahanmuutto-ja rokotekriittiset ryhmät aktivoitumaan.