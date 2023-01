Entinen Nato-kenraali Petr Pavel nousee Tšekin uudeksi presidentiksi – kehui aiemmin Suomen puolustusvoimia brittiläiselle tv-kanavalle

Tšekissä presidentin rooli on pitkälti seremoniallinen, mutta presidentti muun muassa toimii asevoimien komentajana.

Entinen Nato-kenraali Petr Pavel voitti eilen lauantaina odotetusti Tšekin presidentinvaalit. Pavel sai vaalien toisella kierroksella 58 prosenttia äänistä ja hänen vastaehdokkaansa, entinen pääministeri Andrej Babish 42 prosenttia.

Aiemmin Pavel on toiminut muun muassa Tšekin armeijan esikuntapäällikkönä ja sotilasliitto Naton sotilaskomitean puheenjohtajana. Pavel on profiloitunut vankaksi EU:n ja Naton kannattajaksi.

Tšekissä presidentin rooli on pitkälti seremoniallinen, mutta presidentti muun muassa nimittää hallituksen, valitsee keskuspankin johtajan ja perustuslakituomioistuimen tuomarit sekä toimii asevoimien komentajana.

Pavel kehui Suomen puolustusvoimia

Pavel kommentoi viime kesänä brittiläiselle GBNews-kanavalle (siirryt toiseen palveluun) Suomen ja Ruotsin hakeutumista Naton jäseniksi.

Pavel sanoi haastattelussa, että Venäjän narratiivi Naton laajentumisesta perustuu väitteeseen, jonka mukaan Nato on aggressiivinen organisaatio, joka pyrkii tuhoamaan Venäjän.

– Tietenkin se on hölynpölyä. Tämä sama narratiivi kohdistuu nyt Suomeen ja Ruotsiin, Pavel sanoi GBNewsille.

Pavel totesi, että Suomella ja Venäjällä on pitkä yhteinen maaraja ja kokemusta aseellisesta konfliktista.

– He [Venäjä] tietävät, että Suomen armeija on paljon vahvempi kuin monien muiden maiden armeijat. Se on huolenaihe Venäjälle. Mutta samaan aikaan Suomi ja Ruotsi ovat ylpeitä ja itsevarmoja maita. Ne tekevät päätöksiä, jotka ovat hyväksi niiden puolustukselle.

Pavel kehui, että vaikka Suomi ja Ruotsi eivät ole väestöltään suuria maita, niin niiden asevoimat ovat erittäin tehokkaat väestön kokoon suhteutettuna.

– Jos nämä kaksi maata liittyvät, se on suuri etu Natolle.