Myös K-ryhmän salaattisekoituksessa lukee Suomessa valmistettu, vaikka salaatit tulevat ulkomailta

K-ryhmä myy salaattisekoituksia, joiden pusseissa lukee ”Valmistettu Suomessa”, vaikka salaatit tulevat ulkomailta. Salaattien alkuperämaat Espanja ja Italia kerrotaan pussin takapuolella.

Samantapainen menettely tuli aiemmin esiin S-ryhmässä.

K-ryhmän tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja Harri Hovi sanoo, että salaattipakkauksissa on haluttu korostaa suomalaisen työn merkitystä.

– Tässä on korostettu suomalaista työtä ja siksi kerrotaan, että tuote on valmistettu Suomessa eli raaka-aine on pesty, pilkottu ja pakattu Suomessa.

Hovi korostaa kaikki salaattilajikkeiden alkuperämaat on myös kerrottu pakkauksissa.

– Nämähän ovat sellaisia tuotteita, joissa raaka-aineiden alkuperä vaihtelee sesongin ja satokausien mukaan. Emme missään nimessä halua, että kuluttaja virheellisesti olettaisi, että kaikki raaka-aineet ovat koko ajan suomalaisia.

Tärkein syy ulkomaisten salaattien käyttämiseen on Hovin mukaan saatavuus.

Salaattisekoituksen merkinnöistä virisi keskustelu sosiaalisessa mediassa. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio esitti viestipalvelu Twitterissä Keskolle kysymyksen: ”Vaikka alkuperätiedot pakkauksen takaa löytyvätkin, on pakko kysyä, mitä haluatte meille etupuolen merkinnöillä kertoa suhteessa alkuperään?”

Myöhemmissä Twitter-kommenteissa esimerkiksi entinen maatalousministeri, kansanedustaja Jari Leppä (kesk.) piti toimintaa osoituksena siitä, että alkuperämerkintöjä pitää edelleen tiukentaa.

Eikö tuotteesta synny mielikuva, että se on kokonaan kotimainen?

– Nyt kun pakkauksessa lukee valmistettu Suomessa ja sitten alkuperämaat, niin meidän mielestämme ei. Mutta olemme seuranneet sosiaalisessa mediassa tullutta palautetta, ja sen perusteella nämä paukkaukset koetaan epäselviksi. Meidän kannattaa selkeyttää merkintöjä, Hovi sanoo.

Pakkausmerkintöjä arvioidaan hänen mukaansa markkinoinnin ammattilasten kanssa alkuviikosta.

– Meillä ei ole tavoitteena johtaa ketään harhaan. Jos tästä nyt tulee jollekin kuluttajalle väärä käsitys, niin ilman muuta meidän pitää selkeyttää merkintöjä.

Hovin mukaan epäselvät merkinnät ovat haitaksi kaupalle, koska silloin tuote jää helposti hyllyyn.

Aiemmin esille tulivat S-ryhmän salaattisekoitukset, joiden salaatit olivat Espanjasta. Salaatit oli vain pesty Suomessa, mikä mainittiin salaattipussin etupuolella. Salaattisekoituksia myös mainostettiin virheellisesti kotimaisina muutamissa lehdissä.