Reetta Hurske hurjassa kunnossa – rikkoi Suomen ennätyksen kahdesti!

Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Press

Reetta Hurske on hurjassa kunnossa (arkistokuva).

Pika-aituri Reetta Hurskeen 60 metrin aitojen SE-aika on nyt 7,86. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vain kuusi eurooppalaista on juossut Hursketta nopeammin.

Pika-aituri Reetta Hurske tykitti kahdesti uuden 60 metrin Suomen ennätyksen Saksan Dusseldorfissa. Tampelaisjuoksija aitoi jo alkuerissä 7,88 ja paransi kaksi viikkoa sitten tekemäänsä SE-aikaansa kahdella sadasosalla.

Finaalissa Hurskeelta nähtiin vielä kovempaa kyytiä. 27-vuotias suomalaisnainen oli juoksun toinen ajalla 7,86. Kisan voitti viime kesän Euroopan mestari, Puolan Pia Skrzyszowska ajalla 7,84.

Hurskeen aika on tämän hallikauden Euroopan tilaston kakkosaika puolalaisen jälkeen. Aika 7,86 on eurooppalaisittain kovaa valuuttaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vain kuusi eurooppalaisaituria on juossut sitä nopeammin.

Matkan maailmanennätys on Susanna Kallurin. Ruotsalainen juoksi vuonna 2008 hurjan ajan 7,68.

Nopeista lähdöistään tunnettu Hurske on omimmillaan juuri 60 metrillä. Tämän kauden aikana hän on parantanut viime vuodelta peräisin ollutta ennätystään jo seitsemän sadasosaa.

Hurskeen vedot lupaavat hyvää reilun kuukauden päästä Istanbulissa pidettäviä EM-halleja ajatellen. Hurske oli kaksi vuotta sitten EM-nelonen.