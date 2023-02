Koronapandemia mullisti tietotyön tekemisen, nyt metaversumin odotetaan mullistavan samalla tavalla kenttätyön

Sana metaversumi on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Virtuaalitodellisuuden ja fyysisen maailman yhdistävä metaversumi nähdään seuraavana teknologisena mullistuksena älypuhelimien jälkeen.

Kaikilla suurilla (ja useammalla pienemmälläkin) teknologiayrityksillä on kehitteillä oma versio virtuaalilaseista. Someyhtiö Facebook uskoo kehitykseen siinä määrin, että se vaihtoi nimensä Metaksi ja otti metaversumin rakentamisen strategiansa keskipisteeksi.

Tuotekehitykseen käytetyistä kymmenistä miljardeista euroista huolimatta metaversumin, ja laajemmin immersiivisen virtuaalitodellisuuden, läpimurto tuntuu olevan aina vuoden päässä. Tarvitaan vain yhdet uudet lasit, jotka saavat ihmiset innostumaan teknologiasta.

Tähän mennessä julkaistut virtuaalilasit tai silmikot pystyvät luomaan ympäristön, jossa fyysinen ja virtuaalinen maailma sulautuvat yhteen. Ongelmana kuitenkin on se, että lasien rakentaminen on yhä vaihtokauppaa. Tehokkaat lasit ovat painavia ja vaativat fyysisen yhteyden tietokoneeseen. Lisäksi ne ovat kalliita.

Kevyet lasit taas eivät kykene mallintamaan ympäristöään tehokkaasti. Ja usein nekin ovat liian painavia pidempiaikaiseen käyttöön, mitä puolestaan akunkesto rajoittaa.

Lisäksi kuluttajilta puuttuu toistaiseksi käyttötarve. Älypuhelimet hoitavat suurimman osan ihmisten digitaalisesta kanssakäymisestä ja loput jakautuvat pelikonsolien sekä perinteisten tietokoneiden kesken.

Metaversumin läpimurto ei näytä tapahtuvan kuluttajamarkkinoiden kautta.

Teollinen metaversumi kiinnostaa suomalaisyrityksiä

Tällä hetkellä virtuaalilasien ja metaversumin todennäköisin reitti menestykseen näyttää kulkevan yritysmaailman kautta. Samaa reittiä pitkin suosioon nousivat aikoinaan matkapuhelimet, joiden ensimmäiset versiot olivat niin ikään kalliita ja painavia.

Suomalaisyrityksissä metaversumin mahdollisuuksiin suhtaudutaan erittäin avoimesti, sanoo teknologian tutkimuskeskus VTT:n kehitysjohtaja Karoliina Salminen.

– Yritykset ovat selvästi heränneet tähän ja haluavat uudistaa – osittain myös pakonsanelemana, koska työvoimapula on niin valtava, että uudistuksia on pakko tehdä, Salminen kuvailee.

VTT:llä on viime kuukaudet selvitetty, mitä metaversumi tarkoittaa teolliselle työlle. Samalla on pyritty luomaan keskusteluyhteyksiä yritysten ja teknologiatoimittajien välille. Hankkeeseen osallistui yhteensä 11 yritystä, joiden joukossa on muun muassa Kone, Finavia ja YIT sekä virtuaalitodellisuualan yritykset Zoan ja Augment.

Hanketta johtaneen Salmisen mukaan metaversumi voi olla suorittavalle työlle samanlainen mullistus mitä koronapandemia oli tietotyölle.

– Metaversumi ja tämän tyyppiset ratkaisut voivat uudistaa teollista työtä tuomalla sinne tiimejä, joissa toimii ihmisiä, teknologiaa ja tekoälyä hyvässä vuorovaikutuksessa. Ja tätä kautta tavallaan tuodaan myös sinne paikkariippumattomuuden mahdollisuuksia, Salminen kertoo.

Käytännössä yksi työntekijä voisi ohjata esimerkiksi huoltotöitä usealla laitoksella etäyhteyden kautta sen sijaan, että hän siirtyisi jokaiselle paikalle fyysisesti suorittamaan tehtävät. Kansainvälisillä yrityksillä tämä voi tarkoittaa merkittäviä säästöjä niin ajassa kuin rahassa.

Metaversumiin pääsee jo kännykällä

Valmet Automationin kehitysjohtaja Mika Karaila uskoo, että virtuaalilasit ja metaversumisovellukset tulevat yleistymään teollisessa ympäristössä, kun teknologia on kehittynyt helppokäyttöiseksi ja vaivattomaksi.

Karailalla on pitkä kokemus virtuaalisovellusten kanssa. Hänen työpöydällä on rivissä virtuaalilaseja yli kymmenen vuoden ajalta. Joidenkin kanssa on vain pyöritetty demoja, mutta muutama on päässyt testattavaksi Valmetin Tampereen koelaitokselle.

Toistaiseksi kuitenkin kätevin tapa päästä metaversumiin on kaivaa puhelin taskusta.

Valmetin koelaitoksella Tampereella selvitetään, miten virtuaaliympäristöjä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää teollisuudessa. Puhelimien lisäksi testejä on tehty myös virtuaalilaseilla.

Tulevaisuudessa virtuaalilasit tuntuvat kuitenkin luontevalta lisäykseltä suojakypärään, jossa jo nyt pitää olla suojavisiiri. Lisälaitteiden painokaan ei välttämättä haittaa niin paljoa, kun työtehtävät ovat lyhytkestoisia.

– Kännykkä on helppo ja kaikilla on sellainen, joten ei tarvita lisäinvestointeja. Mutta en mä voi kävellä täällä koko ajan kännykkä kädessä, Karaila huomauttaa.

Turvallisuusasiat pitää toki ottaa huomioon myös lasien kanssa. Jos lasit lisäävät käyttäjän eteen liikaa lisättyä todellisuutta, syntyy vaaranpaikkoja.

VTT:n Karoliina Salminen muistuttaa, että tutkimusta tarvitaan myös siitä, miten ihmisen kognitiivinen kuormitus kestää jatkuvan liikkumisen virtuaalisen ja fyysisen maailman välillä. Lisäksi metaversumin mukana tulee roppakaupalla kysymyksiä aina inkluusiosta tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen.

Irtisanomisten aalto pyyhkäisi mukanaan VR-toimintoja

Tällä hetkellä metaversumin toteutuminen kaikessa komeudessaan näyttää viivästyvän. Teknologia-alalta on viime kuukausina kerrottu laajoista irtisanomisista, joista monet ovat osuneet virtuaalilasien ja -sovellusten parissa työskenteleviin toimintoihin.

Esimerkiksi Metan kanssa metaversumi-yhteistyön solminut ohjelmistoyhtiö Microsoft on leikannut merkittävästi laajennetun todellisuuden toimintojaan, joihin kuuluu muun muassa yhtiön Hololens-virtuaalilasit.

Toistaiseksi ainoastaan teknologiajätti Apple on onnistunut välttämään irtisanomiset. Nyt kaikkien katseet suuntautuvatkin Appleen, jonka odotetaan esittelevän omat VR-lasinsa tänä vuonna. Applella on maine yhtiönä, joka tietää, minkälaista teknologiaa kuluttajat haluavat käyttää. Jos yhtiö päättää julkaista lasit, se on merkki, että Cupertinossa uskotaan ainakin jonkinlaiseen versioon metaversumista.

Applen lasit tulevat todennäköisesti olemaan liian kalliit useimmille yrityksille. Toisaalta niin olivat ensimmäiset matkapuhelimetkin. Teknologian kehitys kuitenkin takaa, että laitteiden tuottosuhde paranee ajan myötä.

Nykyisistä teknologioista virtuaalilasit ovat hyvä ehdokas tulevaisuuden työn mullistajiksi. Matkapuhelimienkin katsottiin aluksi korvanneen vain puhelinkopit, vaikka todellisuudessa ne muuttivat maailman.

