Helsingin ja Tampereen välistä uutta ratalinjausta vastustava kannanotto keräsi yli 15 000 nimeä

Helsingin ja Tampereen välistä oikorataa vastustava kannanotto keräsi yli 15 000 nimeä.

Alustavien tietojen mukaan allekirjoituksia on tarkalleen 15 300. Näistä noin 120 on yhdistyksiltä ja yhteisöiltä, loput yksityishenkilöiltä. Nimiä kerättiin vajaan parin viikon ajan. Nimenkeruu päättyi sunnuntaina.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin koordinoimassa kannanotossa vaaditaan kaikki väliasemat ohittavan Helsingin ja Tampereen välisen uuden ratalinjauksen suunnittelun välitöntä lopettamista. Piirin aluesihteeri Ina Rosberg kertoo olevansa tyytyväinen allekirjoitusten määrään.

– Mahtava tulos. Lyhyessä ajassa on kerätty näin paljon allekirjoituksia. Keräys on herättänyt paljon kiinnostusta ja tästä näkee, että se yhdistää hyvin erilaisia ihmisiä.

Rosbergin mukaan yksityisten allekirjoittajien määrästä näkee, että asia on ihmisille tosi tärkeä. Rosberg kertoo, että sitä on jaettu ystäville, kaveriporukoille ja se on kiertänyt tavallaan suusta suuhun. Nimikeräys on ylittänyt niin puolue- kuin maakuntarajatkin.

Rosbergin mukaan suurimmat syyt vastustaa rataa luonnon näkökulmasta on sen aiheuttama luontokato ja metsäkato sekä sen rakentamisesta seuraavat suuret ilmastopäästöt.

– Suomi on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja pysäyttämään luotokadon. Tällainen iso maankäytön muutos, jossa kasvullista aluetta muutetaan liikenneinfrastruktuuriksi, ei ole linjassa näiden tavoitteiden kanssa.

Rosberg ymmärtää hankkeessa olevan hyviäkin puolia. Se voisi tehdä junaliikennettä houkuttelevammaksi varsinkin Tampereen pohjoispuolelta Helsingin suuntaan. Tässä kuitenkin Rosbergin mielestä hankkeen haitat ylittävät hyödyt.

– Päästövähennyksiä liikenteessä voidaan tehdä muillakin tavoin kuin rakentamalla uusi junarata.

Kannanotto luovutetaan seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriölle, eduskunnan liikennevaliokunnalle ja Suomirata oy:lle.