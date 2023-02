Somessa liikkuu inttivideoita, joihin Puolustusvoimat puuttuu tarkasti – selvitimme, mitä intissä saa kuvata ja mitä ei

Tony Säiläkivi on tehnyt armeijasta lukuisia videoita. Hän tietää myös videoita, jotka eivät saisi olla netissä.

Puolustusvoimat seuraa aiempaa tarkemmin, mitä inttiajasta julkaistaan sosiaaliseen mediaan. Ukrainan sota on osoittanut someohjeiden tarpeellisuuden.

Jääkäri Tony Säiläkivi selailee puhelintaan ja esittelee Tiktok-tilinsä videoita.

Yhdellä videolla näkyy, kun kaksi varusmiestä rehkii kenttälapioiden kanssa ja kaivaa kuoppaa. Videon päällä on teksti ”Ukot sykkii”.

– Videoilla saadaan ajatuksiin muutakin kuin tätä inttiä. Reservissä voi myöhemmin katsoa näitä hauskoja juttuja uudestaan, Säiläkivi selittää.

Hän kertoo, että Puolustusvoimilta tuli selkeät ohjeet heti palvelusajan alussa siitä, millaista sisältöä sosiaalisen media kanaviin saa palvelusajalta jakaa.

Säiläkivi tietää tapauksia, joissa Tiktokia on palvelusaikana käytetty väärin.

– Tulee mieleen sellainen tiktokkaus, jossa ammutaan kiväärillä räkäpäitä [paukkupatruunoita] auton ikkunasta ulos. Sellainen ei ole sallittua.

Säiläkivi toimii yksikössään kuljettajana. Miehistökuljetusten välillä hänelle jää aikaa kulutettavaksi. Esimerkiksi tuolloin voi syntyä Tiktok-video. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Tiktokissa videot leviävät nopeasti

Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan levisi taistelujen ensimmäisinä viikkoina Tiktokissa paljon materiaalia, kuten kuvia sotilaista ja taistelukalustosta. Tiktokissa levisi sodasta myös paljon videoita, joiden sisältö ei pitänyt paikkaansa.

Lisää: Tiktok on ”täydellinen” some Ukrainan sotaan – tanssivideoiden keskellä leviävät aidot ja valheelliset videot hyökkäyksestä

Toisin kuin vaikka Instagramissa, jossa seuraajamäärillä on isompi merkitys, Tiktokissa tuntematonkin tekijä voi saada sisältönsä näkyviin nopeasti isolle yleisölle.

– Ukrainan oppien mukaan tällainen sosiaalisen median käyttö voi aiheuttaa joukolle paljastumisen ja jopa tappion, Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö Riku Mikkonen sanoo.

Esikuntapäällikkö Riku Mikkosen mukaan nuoret varusmiehet käyttäytyvät somessa suurimmaksi osaksi hyvin. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Ukrainan sota on osoittanut, että varusmiehille tarkoitettu someohjeistus on tarpeellinen. Siinä kerrotaan, mitä palvelusajasta saa jakaa ja mitä ei.

Ohjeistusta ei ole muutettu sodan vuoksi. Puolustusvoimat kuitenkin seuraa tarkemmin ohjeen noudattamista ja sitä, mitä inttiajasta julkaistaan somessa.

– Toteutamme kuria sosiaalisessa mediassakin. Kun olemme sotilaita ja töissä palvelusaikana, myös sisällön tulee olla asiallista, Mikkonen toteaa.

Somettaminen intissä SAA kuvata tai julkaista: omat fiilikset ja kokemukset intistä

vapaa-ajan puuhat, kunhan muistaa turvallisuuden

kavereiden puuhat, kunhan kysyy luvan kavereilta EI SAA kuvata tai julkaista: paikkatiedot, kuten oma sijaintitieto

Puolustusvoimien kalusto

harjoitukset

sotilasasiat, kuten kriittinen tieto harjoituksen operaatiosta tai sijainnista

sodanajan sijoitus, oma tehtävä tai toimintapaikat Lähteet: Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö Riku Mikkonen, Puolustusvoimien pääesikunnan sosiaalisen median ohje varusmiehille ja reserviläisille

Tanssimista uimahousuissa ja muuta huumoria

Tiktokin armeijavideot ovat tuttuja kiteeläiselle alokkaalle Niko Päiviselle, 19. Osa videoista on ollut hauskoja ja osa jopa noloja.

– Yhdellä videolla varusmiehet tanssivat pelkissä speedoissa. Itse en olisi sellaista tehnyt, Päivinen sanoo.

Alokkaat Perttu Myllärinen ja Niko Päivinen katsovat inttivideoita Tiktokista, mutta eivät itse tiktokkaa armeijasta. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Myös esikuntapäällikkö Riku Mikkosen tietoon on tullut Tiktok-videoita, joissa on hassuteltu tai asetta on käsitelty määräysten vastaisesti.

Asiatonta käytöstä tai kielletyn sisällön jakamista Tiktokissa voidaan käsitellä lievänä tai vakavana palvelusrikoksena.

– Riippuu tapauksesta, tuleeko siitä huomautus, ylimääräistä palvelusta vai poistumiskieltoa. Jos on vakavampi asia, se voi mennä syyteharkintaan ja se käsitellään sitten oikeudessa, Mikkonen kertoo.

Vasta palveluksen aloittanut Antti Ahde kertoo, että oli katsonut Tiktokista armeijavideoita ennen palvelukseen astumista. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Yhdessä Tiktok-videossa oli ohjeistettu ottamaan mukaan armeijaan rannekello. Ahteella onkin nyt ranteessaan oikea ”inttirolexi”. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Asiaton käytös somessa aiheuttaa Mikkosen mukaan Karjalan prikaatissa vain muutamia esitutkintaan johtavia tapauksia vuoden aikana.

– Luulen, että varusmiesten somenkäytön määrään nähden on ymmärretty ihan hyvin se meidänkin halu siitä, kuinka käyttäydytään.