Syyttäjä vaatii Kellokosken ammuskelijalle vuosien vankeusrangaistusta kahdeksasta murhan yrityksestä

33-vuotias mies on tunnustanut esitutkinnassa osan syytekohdista.

Syyttäjä vaatii vuosien vankeusrangaistusta 33-vuotiaalle miehelle, joka ampui haulikolla lokakuussa Tuusulan Kellokoskella järjestetyissä moottoripyöräkerhon juhlissa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on jättänyt 16.1. haastehakemuksen koskien 30. lokakuuta tapahtunutta ammuskelua Kellokoskella.

Epäillylle miehelle haetaan syytteitä kahdeksasta murhan yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, rattijuopumuksesta ja törkeästä varkaudesta.

Syyttäjän teonkuvauksen mukaan mies on ollut juhlimassa aamuyöllä Kellokoskella sijaitsevassa hallissa syntymäpäiväjuhlassa, mistä hän on poistunut kello 6.30.

Tämän jälkeen hän pyöräillyt yli 10 kilometrin matkan Jokelaan, murtautunut siellä tuttavansa omistamaan asuntoon ja varastanut haulikon, patruunoita ja henkilöauton.

Syytetty on palannut henkilöautolla anastetun omaisuuden kanssa hallille ja ampunut lähes välittömästi haulikolla ovea kohti ja vaatinut hallille aikaisemmin jäänyttä puukkoaan takaisin.

Syytteen mukaan mies on ampunut vielä ulkona ollessaan viisi kertaa ovea niin, että haulit ovat läpäisseet oven. Lisäksi hän on ampunut rikkomastaan oven ikkunasta kerran haulikolla hallin sisätiloihin yläkertaan vievien portaiden suuntaan kohden asianomistajia.

Syytetty mies on lopulta saanut hallin oven auki, edennyt sisälle, huutanut tulevansa yläkertaan ja tappavansa kaikki sekä alkanut nousta portaita haulikon kanssa.

Kohdattuaan vastarintaa portaissa syytetty on laukaissut haulikon vielä kertaalleen.

Asianomistajat ovat olleet yläkerrassa, kun ammunta on yllättäen alkanut ja pyrkineet rauhoittamaan ampujaa.

Osa yläkerrassa olleista henkilöistä piiloutui ja osa puolestaan sai pysäytettyä miehen heittelemällä tätä tuoleilla.

Tämän jälkeen yksi asianomistajista on käynyt syytettyä päin ja pahoinpidellyt häntä.

Syytetyn pysäyttänyttä miestä syytetään pahoinpitelystä

Syyttäjän katsoo, että syytetty on toiminut vakaasti harkiten ja rikos on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyttäjän mukaan mies on syyllistynyt myös ampuma-aserikokseen pitäen hallussaan haulikkoa ja patruunoita ilman vaadittavaa aselupaa. Tämän lisäksi syytetty on syyllistynyt rattijuopumukseen hänen ajettuaan autoa huumeiden vaikutuksen alaisena.

Mies on esitutkinnassa tunnustanut vieneensä tuttavansa haulikon, patruunat ja auton sekä ampuneensa juhlapaikalla. Hän kuitenkin kiistää murhan yritykset, sisätiloissa ampumisen ja sen, että hänen tarkoituksensa olisi ollut tappaa ketään.

Syyttäjä katsoo myös, että yksi teon asianomistajista on syyllistynyt ammuskelijan pahoinpitelyyn.

Syyttäjän näkemyksen mukaan teko on tehty vähintään osin hätävarjelutilanteessa ja sen sallimissa rajoissa. Sama asianomistaja on syyttäjän mukaan syyllistynyt lievään ampuja-aserikokseen kantaessaan mukana hallussaan kaasusumutinta ilman sen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa. Henkilö on tunnustanut syytekohdat.