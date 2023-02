Törkeät työmaavarkaudet ovat lähes tuplaantuneet Suomessa – poliisin mukaan teot ovat suunnitelmallisia ja ryöstösaaliit arvokkaita

Työmaamurtojen määrä on noussut viimeisen vuoden aikana ympäri Suomea.

Poliisitarkastaja Kari Siivo toteaa, että nousua on sekä perusmuotoisissa että erityisesti törkeissä varkauksissa.

Myös rikoskomisario Juha Järvelin Pohjanmaan poliisista vahvistaa, että erilaiset työmaihin liittyvät rikokset ovat lisääntymässä.

Järvelin arvelee, että suurin selittävä tekijä on erilaisten metallien ja muiden raaka-aineiden hintojen nousu.

– Jos työmailta anastetaan metalleja, on mahdollisuus saada aikaisempaa suurempi taloudellinen hyöty.

Järvelinin mukaan toiminta on hyvinkin järjestelmällistä, ja varkaiden tarkoitus on tehdä voittoa myymällä tavarat eteenpäin.

– On syntynyt ikään kuin markkinat anastetulle omaisuudelle.

Törkeät varkaudet suunnitelmallisia

Varkaudet luokitellaan perusmuotoisiin varkauksiin, sekä törkeisiin varkauksiin.

Järvelinin mukaan anastetun omaisuuden arvo määrittelee, kumpaan kategoriaan teko tilastoidaan.

– Siellä se raja on 10 000 ja 20 000 euron välissä. Voi sanoa, että jos anastetun omaisuuden arvo jää alle 10 000 euron, puhutaan varkaudesta. Lisäksi katsotaan onko osoitettavissa esimerkiksi selkeätä suunnitelmallisuutta siinä teossa.

Törkeiden varkauksien kasvussa näkyy Järvelinin mukaan nimenomaan suunnitelmallisuus.

– Kohteet oli valikoitu niin, että todennäköisyys saada paljon rahanarvoista omaisuutta oli suurempi.

Järvelinin mukaan eniten viedään metalliraaka-aineita. Joskus anastetaan myös kallisarvoisia työvälineitä, ja polttoainehintojen noustessa polttoainevarkaudet lisääntyvät.

Esimerkiksi kupari on työmaavarkauksissa haluttua tavaraa. (Arkistokuva) Kuva: Ville Toijonen / Yle

”Suurin osa suomalaisia”

Poliisihallituksen Yle Pohjanmaalle toimittamien tilastojen mukaan työmaavarkauksia tehtailtiin koko maassa vuonna 869 kappaletta vuonna 2021. Niistä törkeäksi luokiteltiin 65.

Viime vuonna (2022) varkauksia on tilastoitu 1053, joista törkeinä 109.

– Suurin osa rikoksesta epäillyistä, niissä jutuissa joissa epäiltyjä on, on suomalaisia. Ulkomaalaisista eniten edustettuina nousevat romanialaiset ja virolaiset, Siivo toteaa.

Pohjanmaan poliisin alueella varkauksien määrä nousi kolmestatoista kahteenkymmeneenviiteen. Törkeät varkaudet lisääntyivät vuodessa kahdesta yhdeksään vuonna 2022.

Törkeät työmaavarkaudet lisääntyivät seitsemällä poliisialueella yhdestätoista. Eniten työmaavarkauksia tilastoitiin Itä-Uudellamaalla.

Ennakointi auttaa varkauksien estämisessä

Pohjanmaalla on monin paikoin tuulivoimatyömaita hyvinkin syrjäisillä paikoilla. Sijaintinsa takia ne ovat otollisia varkauksille.

Komisario Juha Järvelin toteaa, että joitain murtoja tuulivoimapuistoihin on kirjattu, mutta mistään ilmiöstä ei ole kyse.

Varkauksia estää todennäköisesti hyvä ennakoiminen; työmaat ovat valvottuja, jolloin kiinnijäämisen riski on suurempi.

– Ammattimaiseen rikollisuuteen viittaavassa toiminnassa pyritään siihen, että kiinnijäämisriski on mahdollisimman pieni ja saatava hyöty mahdollisimman suuri. Poliisin näkökulmasta näyttää, että myös tekijäportaassa riskit arvioidaan.

Järvelinin mukaan paras tapa ehkäistä varkauksia on panostaa asianmukaisiin valvontajärjestelmiin. Silloin kiinnijäämisen riski suurenee ja rikoksen kohteeksi joutumisen riski pienenee.

– Meillä on tutkinnassa tapauksia, joissa urakoitsijoilla tai rakennuttajilla on ollut hyvät järjestelmät. Niiden avulla on saatu sellaista todistusmateriaalia, joka on edesauttanut hyvinkin selkeästi näiden rikosten tutkintaa.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 8. helmikuuta kello 23 asti.