Kirkas auringonvalo saattoi häikäistä kuskia Kotkan perjantaisessa kuolonkolarissa

Kotkan viime perjantaisen kuolonkolarin syynä on voinut olla kuljettajan häikäistyminen auringonvalosta, Kaakkois-Suomen poliisi kertoo. Viitteitä päihteiden käyttöön tapauksessa ei ole.

– Asiaan liittyvät todistajat on kuulusteltu. Kuljettajaa on puhutettu, mutta virallinen kuulustelu on vielä suorittamatta. On annettu kuljettajalle vielä vähän aikaa toipua. Se on kuitenkin sokki, kun on ihmisen päälle ajanut, kertoo rikosylikomisario Rabbe Johansson.

Vuonna 1960 syntynyt mies menehtyi henkilöauton törmättyä häneen suojatiellä Hovinsaarella Kotkankadun ja Lainekadun risteyksessä.

Tässä risteyksessä onnettomuus tapahtui. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle

– Jos lisää todistajia vaan ilmaantuu, poliisi on kiinnostunut heidän havainnoistaan, toteaa Johansson.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

Kuljettajan mahdollisesta häikäistymisestä kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).