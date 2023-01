Saksalaisella Sono Motorsilla tiukka loppukiri rahoittajien löytämiseksi – sähköautojen valmistus Uudessakaupungissa voi vielä toteutua

Sijoittajamarkkinoihin erikoistuneen Repomedian toimitusjohtaja muistuttaa, että Sono Motorsin varainkeruu yleisöltä on poikkeuksellisen mittaluokkansa lisäksi myös mainoskampanja itse autolle.

Sono Motors jatkaa varainkeruutaan aurinkokennoauto Sionille verkossa. Yhtiön uskottiin jo epäonnistuneen, kun se ei saanut määräaikaan mennessä kasaan tarvittavaa 104 miljoonaa euroa.

Yllättäen yhtiö jatkoi kampanjaansa viime viikolla, koska sen mukaan sijoittajien kanssa on käyty lupaavia keskusteluita. Lisäaikaa annettiin heti kuukauden päivät.

Miksi?

– Tämä rahoituskampanja on samalla myös mainoskampanja autolle, muistuttaa sijoitusmarkkinoita tutkivan ja selvittävän Repomedia-yhtiön toimitusjohtaja Eljas Repo.

Tuotetta markkinoidaan ennakkoon ilman jakelukanavia, eli asiakkaat pyritään tavoittamaan suoraan.

– Tämä on vähän samantyyppinen kampanja, mitä Tesla on tehnyt. Varainkeruu itsessään ei ole täysin ennenkuulumaton, mutta kohtuullisen harvinainen tapa yrityksille. Startup-yritykset keräävät usein joukkorahoituksella pieniä summia, mutta tämä on poikkeuksellisen iso summa, Repo kuvailee tilannetta.

Sono Motorsin kamppailua talousvaikeuksien kanssa on seurattu tiiviisti, koska yhtiö on tehnyt valmistussopimuksen peräti 275 000 autosta Valmet Automotiven kanssa seuraavien seitsemän vuoden aikana. Valmistuksen pitäisi alkaa jo tämän vuoden loppupuolella. Sekä Valmet Automotive että Sono Motors ovat kertoneet Ylelle, että valmistussopimus on edelleen voimassa.

Valmet Automotivelle sopimus olisi herkullinen. Etenkin nyt, kun viime viikolla Lightyear 0 -sähköauton tuotanto lopetettiin yllättäen ja hollantilainen Lightyear-yhtiö haettiin konkurssiin sen emoyhtiön toimesta.

Rahoitusmarkkinat Euroopassa tiukilla

Myös hollantilainen Lightyear keräsi sähköautoonsa varoja niin sanotulla joukkorahoituksella. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella Lightyear sai kasaan peräti 81 miljoonaa, vaikka tarina päättyi lähes heti sarjatuotannon aloituksen jälkeen.

Sono Motors yrittää nyt samaa, ja onkin kerännyt jo lähes puolet tarvittavasta 104 miljoonasta eurosta. Sijoittajistakin yhtiö puhuu, mutta mitään varmaa ei ole julkisuudessa tiedossa.

– Sehän ei ole kenenkään muun tiedossa kuin yhtiön, että ovatko he saamassa oikeasti sijoittajia mukaan. Itse uskon, että tuo tavoite ei tule täyttymään, vaan Sono Motors toteuttaa jonkun pienemmän osuuden. Onhan 50 miljoonaakin iso summa ja itse näkisin, että jo sille summalle olisi hyvä olla suunnitelma. Vaikea sanoa, miten tässä käy, Eljas Repo sanoo.

Sono Motors kertoo Ylelle sähköpostitse, että yhtiö ei aio käyttää jo kerättyjä rahoja, jos koko pottia ei saada kasaan. Yhtiön mukaan keräykseen osallistuneiden rahat käytetään siis vain, jos koko 104 miljoonaa saadaan kerättyä.

Sion-auton valmistus on siis vielä monen askeleen, itse asiassa noin 56,6 miljoonan euron päässä. Työ ei ole helppo, vaikka markkinointikeinot ovat olemassa.

– Tämä kuvastaa ehkä myös sitä, että rahoitusmarkkinat Euroopassa ovat vähän tiukilla nyt. Pörssilistautumiset ovat vähissä ja korot ovat nousseet. Monella muullakin kuin autoteollisuudella on haasteita rahoituksessa.

Repo ajattelee, että riski sille, ettei Sion-auton valmistus toteudu, on suuri. Mahdollisuuksia onnistumiselle kuitenkin on, kun lähes puolet tavoitteesta on jo saavutettu.

Sivuillaan Sono Motors kertoo, että 8 600 ihmistä on osallistunut keräykseen ja Sion-autoa on tilattu jo 44 000 kappaleen edestä. Tosin yli puolet tilauksista ei ole sitovia.