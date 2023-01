Itärajalle kaavaillaan nyt valtavia aurinkovoimaloita – kysyimme asiantuntijalta, miten hankkeista voisi tulla totta

Maakunnassa on vajaan vuoden sisällä tullut julki kolme suurta aurinkovoimalasuunnitelmaa. Puolustusvoimien tutkat estävät tuulivoiman rakentamisen itärajalle, joten aurinkovoimalle on paikkansa.

Etelä-Karjalassa julkitulleiden suurten aurinkovoimalahankkeiden toteutuminen vaatii asiantuntijan mukaan useiden asioiden selvittelyä.

Etelä-Karjalaan on alettu suunnitella peräti kolmea aurinkovoimalaa.

LUT-yliopiston energiatekniikan professori Jero Aholan mukaan ensimmäisenä on ratkaistava, saako voimaloita ylipäätään rakentaa.

– Ettei tule esteitä kaavoituksessa tai luvituksessa, Ahola sanoo.

Toinen kysymys on sähköinfran saatavuus. Etelä-Karjalassa tämä todennäköisesti onnistuu, sillä lähellä kulkee kantaverkkoyhtiö Fingridin 400 kilovoltin linja.

Kolmas asia on Aholan mukaan taloudellinen kannattavuus ja rahoittajien löytyminen sekä se, löytyykö aurinkovoimalla tuotetulle sähkölle ostajia.

– Tämä palapeli siinä pitää ratkaista.

Vajaan vuoden aikan on kerrottu aurinkovoimalasuunnitelmista Imatran Linnankoskelle sekä Lappeenrannan Konnunsuolle.

Perjantaina imatralainen Etec Energy & Automation -yhtiö kertoi suunnittelevansa suurta aurinkovoimalaa Lappeenrannan Suursuon ja Huuhanrannan alueille sekä niiden lähiympäristöön.

Aurinkovoimalat eri aikatauluissa

Tässä jutussa mainitut aurinkovoimalahankkeet ovat eri vaiheissa.

Imatralla Linnankosken aurinkovoimalan asemakaavamuutos on valmisteilla. Kaupunginhallitus käsittelee tänään maanantaina maa-alueen vuokraamista aurinkovoimalaa varten.

Lappeenrannan Konnunsuon alueen kaavoitus aurinkovoimalaa varten on alkanut.

Suursuon ja Huuhansuon alueen kaavoitus puolestaan alkaa sen jälkeen, kun kaupunki ja yhtiö ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan sopimuksen. Sopimus on kaupunginhallituksen käsittelyssä tänään maanantaina.

Aurinkovoiman suosio nousussa

Etelä-Karjalassa kuntien pyrkimyksenä on vähentää ilmastopäästöjä. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö ovat yksi keino päästä tavoitteeseen.

Aholan mukaan Pohjoismaissa tuulivoimalla voidaan tuottaa sähköä edullisimmin. Aurinkovoima on toiseksi edullisin tapa.

Puolustusvoimien tutkat ovat itärajalla nousseet esteeksi tuulivoiman rakentamiselle, joten Aholan arvion mukaan ainakin aluksi Etelä-Karjalassa painottuu aurinkosähkö.

– Toinen syy on se, että sodan myötä sähkön tuonti Venäjältä on loppunut. Eräällä tavalla täällä on myös tilaa tuotannolle.

Tanskassa ja Ruotsissa on viime vuosina alettu rakentaa isoja aurinkovoimaloita. Ahola uskoo, että Suomi seuraa esimerkkiä.

– Teknologia kehittyy ja tulee vielä halvemmaksi. Sekin edesauttaa aurinkosähköbuumin nousua, Ahola sanoo.