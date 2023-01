IS: Poliisilla uusi avaintodistaja Ison Omenan kuolemantapauksessa

Uutta avaintodistajaa on tarkoitus kuulla tällä viikolla.

Poliisilla on uusi avaintodistaja Ison Omenan kuolemantapauksessa, kertoo Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jyrki Kallio kertoo lehdelle uuden todistajan nähneen lähietäisyydeltä vartijoiden hälyttämiseen johtaneen kohtaamisen kuolleen naisen ja vartijat hälyttäneen miehen välillä. Poliisin mukaan todistajaa on tarkoitus kuulla tästä teemasta tällä viikolla.

Vartijat hälyttänyttä miestä kuultiin viime viikolla toistamiseen, mutta poliisi ei kerro kuulemisesta enempää ennen kuin avaintodistajaa on kuultu.

Kaiken kaikkiaan poliisilla on neljä epäiltyä, joiden joukossa on sekä järjestyksenvalvojia että vartijoita. Poliisi on kuulustellut jo heidät.

Poliisi epäilee tilanteeseen osallistuneita kuolemantuottamuksesta. Poliisin saaman alustavan arvion mukaan nainen ei kuollut ainakaan tukehtumalla.

Vielä ei tiedetä, liittyykö vartijoiden toiminta naisen kuolemaan.