Oulu syyllistyi syrjintään, kun ei tarjonnut vegaaniruokaa lapselle – nyt suunta muuttuu

Kaikkien vakaumuksellaan ruokavaliota perustelevien perheiden lasten pitää olla samanlaisessa asemassa. Vegaanilapsien vakaumuksellisesta syrjinnästä on huomautettu muuallakin.

Oulun kaupunki tarjoaa ensi lukuvuodesta lähtien vegaanista ruokaa sitä tarvitseville lapsille ja nuorille päiväkotien ja koulujen aterioilla. Suunnanmuutos tehtiin pikaisesti alkuvuodesta, kun kaupunki sai huomautuksen syrjinnästä yhden vegaaniruokavaliota noudattavan lapsen kohdalla.

Valtioneuvoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan Oulun kaupungin on noudatettava syrjimätöntä linjaa ruuan tarjoamisessa vakaumuksen perusteella. Määräystä siivitettiin 6 000 euron uhkasakolla.

Oululainen vanhempi oli valittanut lautakunnalle vegaaniruokaa syövän lapsensa eriarvoisesta kohtelusta. Tällä hetkellä Oulun päiväkodeissa ja kouluissa on ruokailuissa kasvisvaihtoehto, mutta ei vegaanista ruokaa.

Oulussa tehdäänkin nyt perheisiin kartoitus lapsen tai nuoren vegaanisen aterian tarpeista. Vegaaniaterian mahdollisuus tarjotaan sitä tarvitseville Oulussa varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja lukiossa.

Vaikka kaupunki sai syrjinnästä huomauksen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, pitäisikö kaupungin esimerkiksi tarjota jatkossa vegaaniruokaa kaikissa varhaiskasvatusyksiköissään.

Jos yhtä vakaumusta kunnioitetaan, täytyy kunnioittaa kaikkia

Kaikkien vakaumuksellaan ruokavaliota perustelevien perheiden lasten pitäisi olla ruokailussa samanlaisessa asemassa. Kun Oulun kaupunki tarjoaa jo ruokaa tietyille ryhmille vakaumuksellisilla perusteilla, on sen tehtävä niin muidenkin lasten kohdalla.

– Lautakunnan mukaan vegaaniruokavaliossa pitäytyminen on eettinen valinta. Kun me tarjoamme myös esimerkiksi veretöntä ja sianlihatonta ruokaa, niin samalla tavalla eettinen valinta on se, ettei käytössä ole eläinperäistä ruokavalioita, avaa kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöstä.

Penttilän mukaan vegaaniruokaan tarvittavat varat pyritään nyt löytämään jostain sivistys- ja kulttuuritoimen budjettiin, koska päätös ohjaa kaupungin toimintaa.

Oulu on aiemmin kokeillut vegaaniruuan tarjoamista lukiolaisilleen yhden lukuvuoden ajan. Kokeilua ei jatkettu, koska vegaaniruuan hinta oli kaksinkertainen.

Syrjimisestä on tehty päätöksiä aiemminkin, myös vapauttavia

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa on jo aiempien päätöksien perusteella vakaa linja siitä, että eläinperäisiä tuotteita välttävien vegaanien vakaumus on otettava lasten ruokailussa huomioon, jos näin on tehty muidenkin vakaumusten kohdalla.

Lautakunta on huomauttanut Suomessa jo kolme kertaa aiemmin vastaavasta vegaaniruokavalioita syrjivästä menettelystä vuosina 2015–2022. Tällaisia päätöksiä on yksi vuodelta 2020 ja kaksi vuodelta 2018. Kaksi päätöksistä koskee suomalaisia kuntia, yksi yksityistä varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajaa.

Vuodelta 2020 on myös päätös, jossa vegaanista ruokavaliota noudattavan lapsen ei katsottu joutuneen syrjityksi, koska kunta ei ylipäätään tarjonnut varhaiskasvatuksessaan kenellekään erityistä ruokavaliota vakaumuksen perusteella.

Oulussa ensimmäinen vegaaniateria on jo tarjottu.

Oulun sivistys- ja kulttuuritoimi keskusteli asiasta ruokaa hankkivan Oulun kaupungin tilapalvelujen kanssa viime viikolla, ja jo 30. tammikuuta lähtien yhdelle lapselle varhaiskasvatuksessa on toimitettu vegaaniset ateriat.

– On muutamia lapsia tällä hetkellä, joiden kanssa kokeilemme. Laajemmaksi tämä tulee ensi lukuvuoden alusta, kertoo käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff Oulun kaupungin tilapalvelut -liikelaitokselta.

Mitä ajatuksia uutinen herättää? Voit keskustella aiheesta 2. helmikuuta klo 23 saakka.