Ylen tieto: Harvinaisen vakoiluepäilyn tapahtumapaikaksi on paljastunut Kajaani

Epäilty vakoilu on KRP:n Oulun yksikön tutkittavana.

Ylen viranomaislähteestä saaman tiedon mukaan keskusrikospoliisilla tutkinnassa oleva epäilty vakoilutapaus on tullut viranomaisten tietoon Kajaanissa.

KRP vahvisti joulun alla, että sillä on esitutkinnassa rikosepäily nimikkeellä vakoilu. Tapausta tutkii KRP:n Oulun yksikkö.

Ylen tiedon mukaan epäilty vakoilutapaus on tullut poliisin tietoon marraskuussa.

Lisäksi Oulun KRP:lla on tutkinnassa myös toinen epäilty maanpetosrikos. Sitä tutkitaan turvallisuussalaisuuden paljastamisena.

KRP:n Oulun yksikkö pysyy tapauksista vaitonaisena. Aiemmin poliisi on todennut, että epäiltyä vakoilua ja epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista tutkitaan erillisinä asioina.

Poliisi ei kommentoi, onko tapauksissa epäiltyjä.

– Tutkinnat ovat vielä kesken, enkä osaa arvioida valmistumisaikataulua, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Nurmenniemi kertoo.

Niiden lisäksi KRP:lla on ollut syksystä lähtien käynnissä kolmas maanpetosrikoksiin liittyvä tutkinta, jossa rikosnimikkeenä on luvaton tiedustelutoiminta. Ylen tiedon mukaan tapaus on tullut poliisin tietoon itärajalla Kymenlaaksossa sijaitsevalla Virolahdella.

Sitä tutkitaan KRP:n päämajassa Vantaalla, ja tapauksella on eri tutkinnanjohtaja kuin Oulun KRP:n jutuilla.

Vakavia maanpetosrikoksia

Kyse on erittäin harvinaisista rikostutkinnoista Suomessa.

Ylen tietojen mukaan esimerkiksi vuoden 2006 jälkeen vakoilu-nimikkeellä on kirjattu nyt tutkinnassa olevan tapauksen lisäksi vain yksi rikosilmoitus viranomaisten tietokantaan.

Vakoilusta voidaan tuomita henkilö, joka hankkii Suomen vahingoksi tai toisen valtion hyödyksi tietoja esimerkiksi Suomen maanpuolustukseen, ulkomaansuhteisiin, valtiontalouteen, ulkomaankauppaan tai energiahuoltoon liittyvistä asioista.

Jotta kyseessä olisi vakoilu, on tekijällä oltava maanpetoksellinen tarkoitus. Vakoilusta on mahdollista tuomita vähintään yhden ja enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Myös turvallisuussalaisuuden paljastaminen on laissa ankarasti sanktioitu rikos. Sen vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta.

Teosta voidaan tuomita henkilö, joka oikeudettomasti julkaisee, ilmaisee, luovuttaa tai välittää toiselle tietoa, joka on määrätty salaiseksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi. Tieto voi liittyä esimerkiksi maanpuolustukseen.

Esimerkiksi perjantaina kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta Viestikoekeskus-tapauksessa.