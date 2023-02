Poliisi selvittänyt tekijöitä putkilukkovarkauksien takana Turussa – varkailla oli pääsy lähes kaikkiin kerrostaloihin

Poliisi on onnistunut selvittämään osan murroista Turussa, jotka on tehty putkilukkoa tai putkilukon avainta hyödyntämällä.

Lounais-Suomen poliisin mukaan yksi tapauksista on edennyt syyteharkintaan ja yhden rikoksen osalta esitutkinta on kesken. Syyteharkintaan edenneessä tapauksessa rikosnimikkeenä on varkaus.

Turun seudulla kohistiin viime syyskuussa viikkojen ajan, kun kävi ilmi, että taloyhtiöissä seinissä olevien putkilukkojen avaimia oli kadoksissa jopa yli sata. Käytännössä varkailla oli mahdollinen pääsy lähes kaikkiin vanhempiin turkulaisiin kerrostaloihin. Samaan aikaan julkisuuteen tuli tieto, että taloyhtiöissä oli käynyt varkaita nimenomaan putkilukkojen avaimien tai niiden sisällä olleiden avaimien avulla. Turku Energia teki tuolloin rikosilmoituksen mahdollisesti viedystä tai kopioidusta putkilukon avaimesta.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Juha Heino kertoo, että poliisilla on edelleen tutkinnassa rikosilmoituksia putkilukkoihin liittyen. Ensimmäiset kuusi rikosilmoitusta tehtiin vuoden 2022 kesään mennessä, sittemmin syksyn aikana on tullut vielä kaksi rikosilmoitusta lisää.

– Näistä osassa tekijä on selvitetty ja osassa tekijöitä ei ole tunnistettu. Tapauksissa on siis ollut eri tekijöitä, joilla ei ole ilmeisesti yhteyttä toisiinsa, Heino sanoo.

Poliisi kertoi myöhemmin, että tekoihin liittyen epäiltynä on ollut kaikkiaan kolme henkilöä ja poliisi on myös kuullut heitä.

Varkauksia kellarikomeroissa

Varkaudet ovat kohdistuneet kellarikomeroihin ja poliisin mukaan anastetun omaisuuden arvo on vähäinen.

Tieto putkilukossa olleen avaimen käytöstä on saatu joko valvontakameran kuvasta tai älyavaimen lokitiedoista.

Aikaisemmin poliisi on kertonut, että viidessä tapauksessa poliisi on saanut joko valvontakamerakuvaa tai älyavainten lokitietoja, joiden perusteella on saatu näyttö siitä, että rikokset on tehty putkilukoissa olevilla avaimilla.

Yhteistä tapauksissa on se, että taloyhtiön tiloihin on päästy putkilukon avaimilla tai putkilukossa olleilla avaimilla ja sisällä on tehty edelleen rikoksia, eli varkauksia.

– Täytyy muistaa, että avaimet, jotka ovat olleet putkilukossa tai putkilukon avain itse, eivät ole välttämättä olleet niitä kadonneiksi ilmoitettuja avaimia, Heino muistuttaa.

Vanhat putkilukkoavaimet kerätty jo pois

Samaan aikaan kun Turussa tuli ilmi, että varkailla on käsissään taloyhtiöiden putkilukkojen avaimia, niin taloyhtiöt vaihdattivat jo putkilukkoja pois.

Rikosilmoituksen kadonneista avaimista tehnyt Turku Energia Sähköverkot tuli taloyhtiöitä vastaan kohun aikana ja maksoi lukkojen tyhjennyksiä.

– Maksoimme lukon tyhjennykset ja laskuja tuli vielä viime vuoden lopulla. Satoja avaimia on kerätty pois ja niitä ei enää ole putkilukoissa, kertoo Turku Energia Sähköverkot toimitusjohtaja Tomi Toivonen.

Tarkkaa summaa, mikä yhtiöllä on kulunut avainten keräykseen, ei Toivonen kerro muistavansa. Samaan aikaan taloyhtiöillä on käynnissä vaihto-operaatio.

– Taloyhtiöt omistavat lukon ja sylinterin, ja taloyhtiöt uusivat jo putkilukkoja nykyaikaisiin sähköisiin putkilukkoihin.