Virolainen venevalmistaja osti puolet Uudenkaupungin Työveneestä

Arkistokuva Uudenkaupungin Työveneen tiloista, joissa on viime vuosina rakennettu mm. henkilöliikenteen alusta Götajoelle.

Virolainen venevalmistaja on ostanut puolet Uudenkaupungin Työveneestä.

Yritykset jatkavat aluksi itsenäistä toimintaansa omalla johdolla, samoilla työntekijöillä ja omien tavaramerkkiensä alla, kertoo Baltic Workboats tiedotteessaan.

Baltic Workboats ja Työvene Oy ovat perustaneet yhteisen laivanrakennusyhtiön, Nordic Yards Groupin. Laivanrakennus jatkuu kummankin yrityksen telakoilla Nasvassa ja Uudessakaupungissa.

Kaupan hintaa tai muita yksityiskohtia ei julkisteta.

– On ollut mielenkiintoista seurata Baltic Workboatsin kehitystä yhdeksi työvenemarkkinoiden suunnannäyttäjäksi heidän innovatiivisilla ja tuotteistetuilla ratkaisuillaan. Olemme aina seuranneet kilpailijoidemme tekemisiä ja pitäneet heitä eräänlaisina mittapuina osaamisellemme, sanoo Työveneen omistaja ja toimitusjohtaja Juha Granqvist tiedotteessa.

Työvene Oy on vuonna 1987 perustettu Suomen suurin työvenevalmistaja. Yritys on erikoistunut muun muassa matkustajalauttoihin, losseihin, monitoimialuksiin, luotsiveneisiin, meripelastusaluksiin sekä partiointi- ja poliisiveneisiin. Työntekijöitä on 50.