Kotimainen natsitoimintaleffa Sisu innosti katsojia elokuvateattereihin

Sisu-elokuvan ensi-iltaviikonlopun katsojamäärä on parempi kuin yhdenkään viime vuonna ensi-iltansa saaneen kotimaisen elokuvan avaustulos.

Syyskuussa ensi-iltansa saanut Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuva sai avausviikonloppunaan lähes yhtä paljon katsojia eli 27 437. Elokuvan on nähnyt jo yli 190 000 katsojaa.

Lapissa kuvattu, toiseen maailmansotaan sijoittuva Sisu-toimintaelokuvassa kulta-aarteen löytänyt Aatami Korpi (Jorma Tommila) taistelee natsien tuhopartiota vastaan Lapin erämaassa.

James Cameronin ohjaama Avatar: The Way of Water on ollut katsotuin elokuva Suomessa joulukuun puolesta välistä lähtien, mutta joutui nyt luopumaan kärkipaikasta. Elokuva kuitenkin ylitti viikonloppuna 300 000 katsojan rajan.

Kotimaisista elokuvista sadan tuhannen katsojan elokuvia olivat viime vuonna myös Supermarsu 2, Rakkaani, merikapteeni sekä Napapiirin sankarit 4. Häät ennen hautajaisia on enää reilun sadan katsojan päässä 100 000 katsojan rajasta.

Lisäksi esimerkiksi Kiljuset! on ylittänyt 80 000 ja Hamsterit 50 000 katsojan rajan.

