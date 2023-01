Kiinan ydinaselaboratorio onnistui haalimaan mikrosiruja vientikiellosta huolimatta

Yhdysvaltalainen siruvalmistaja Nvidia vastaa noin 95 prosentista kaikista Kiinassa myydyistä edistyneistä puolijohteista. Yhdysvaltain hallinto on yrittänyt rajoittaa näiden sirujen päätymistä mm. Kiinan hallinnon alaisille tutkimuslaitoksille.

Kiinan johtava ydinaseiden tutkimuslaitos on onnistunut vuosien ajan hankkimaan käyttöönsä tehokkaita amerikkalaisvalmisteisia mikrosiruja pitkäaikaisista vientirajoituksista huolimatta, uutisoi talouslehti Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun).

Lehden läpikäymien asiakirjojen perusteella Kiinan hallinnon alainen teknillisen fysiikan tutkimuslaitos on viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana saanut käsiinsä muun muassa Intelin ja Nvidian valmistamia puolijohteita, vaikka tutkimuslaitos on ollut Yhdysvaltain mustalla listalla jo vuodesta 1997 lähtien.

Wall Street Journalin mukaan kiinalaisilta jälleenmyyjiltä hankittuja mikrosiruja käytettiin muun muassa numeerisen virtausdynamiikan tutkimiseen rakennetuissa tietokonejärjestelmissä. Nesteiden ja kaasujen vuorovaikutusta simuloivia laskutoimituksia käytetään muun muassa ydinräjähdysten mallintamiseen.

Yhdysvallat on kieltänyt kaikkien amerikkalaisvalmisteisten tuotteiden hyödyntämisen ydinasetutkimuksessa. Kiinan teknillisen fysiikan tutkimuslaitos on yksi ensimmäisistä instituutioista, joka on päätynyt Yhdysvaltain kieltolistalle.

Kieltolistalle joutuminen ei kuitenkaan estänyt tutkimuslaitosta hankkimasta tehokkaita mikrosiruja avoimilta markkinoilta. Kiina on tunnettu siitä, että hallinnon alaisille instituutioille asetetut vientirajoitukset vuotavat juuri yksityisten yritysten kautta. Kiinassa hallinnon ja yritysmaailman väliset suhteet ovat tiiviit ja tarvittaessa Kiinan hallinto käyttää hyväkseen pöytälaatikkoyhtiöitä kiertääkseen rajoitukset.

Nvidian mukaan tutkimuslaitoksen käyttämät puolijohteet ovat yleisessä käytössä olevia grafiikkapiirejä, joita löytyy esimerkiksi tietokoneista. Tällaisten yleisesti saatavilla olevien komponenttien kohdalla Yhdysvalloilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet varmistaa tuotteen loppukäyttäjä.

Yhdysvallat kiristää sirujen vientirajoituksia

Yhdysvaltain hallinto on viimeisten muutaman kuukauden aikana kiristänyt merkittävästi mikrosiruja koskevia vientirajoituksiaan. Syksyllä presidentti Joe Bidenin hallinto ilmoitti rajoittavansa puolijohteiden ja tekoälyyn liittyvän teknologian vientiä Kiinaan. Tämän jälkeen maa on käynyt ahkerasti neuvotteluja mikrosirujen valmistamisessa merkittävässä roolissa olevien maiden kanssa.

Viime viikolla talousjulkaisu Bloomberg (siirryt toiseen palveluun) kertoi, että myös Japani ja Hollanti ovat päässeet yhteisymmärrykseen Yhdysvaltain kanssa Kiinalle asetettavista vientirajoituksista. Japanilaiset yhtiöt Tokyo Electron ja Nikon sekä hollantilainen ASML ovat elintärkeässä roolissa kehittyneiden mikrosirujen valmistusprosessissa.

Tarkempia tietoja kolmen maan sopimuksesta ei ole tähän mennessä vielä saatu. Uutistoimisto Reutersin (siirryt toiseen palveluun) mukaan tietoa ei ole herunut edes yhtiöille, joita kiristyneet vientirajoitukset koskevat.

Japanin ja Hollannin saaminen yhteiseen rintamaan on merkittävä voitto Yhdysvalloille.

– Valmistuslaitteistoa koskevat rajoitukset ovat avainasemassa siinä, että rajoitukset ylipäätään toimivat, amerikkalaisen ajatushautomo CNAS:in teknologia-asiantuntija Alexandra Seymour sanoi aikaisemmin Ylen haastattelussa.

