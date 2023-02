Maailman ensimmäisellä influencer-koulutuksella vaikea alku – keulakuva Joalin Loukamaakin lopetti opinnot kesken

Englanninkielisen Influencers Academyn opiskelijat Vincent Bitana, Aileen Nunez ja Patrick Cayabyab kertovat, mitä he ovat saaneet irti koulutuksesta. Video: toimittaja Oskari Räisänen, kuvaus ja editointi Antti Eintola / Yle.

”Uusi Influencers Academy tuo kansainväliset vaikuttajat TAMKin Proakatemialle”. ”Maailmasta ei aiemmin löytynyt korkeakoulututkintoa, joka olisi suoraan suunnattu vaikuttajille ja sellaisiksi haluaville.”

Näin Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK tiedotti (siirryt toiseen palveluun)uudesta koulutusohjelmasta heinäkuussa 2021. Uudessa koulutuksessa vaikuttajat voisivat opiskella AMK-tutkinnon samalla, kun jatkavat oman uransa edistämistä.

Tutkinto-ohjelman keulakuvaksi saatiin tanssija, laulaja ja malli Joalin Loukamaa, jolla oli tuolloin Instagramissa 3,5 miljoonaa seuraajaa. Loukamaan englanninkielisen blogikirjoituksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan koulutus oli ”suoraan sanottuna unelmien täyttymys”.

Uudesta AMK-koulutuksesta kirjoitettiin paljon, ja siitä uutisoi myös Yle.

Vaikuttajakoulutuksen ensimmäinen vuosi on pian takana. Se ei ole sujunut ongelmitta.

Tiimivalmentaja: ”On ollut vaiheikas vuosi”

Englanninkielinen Influencers Academy -tutkinto-ohjelma toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä, Proakatemiassa. Opiskelijat opiskelevat tiimiyrityksissä ja valmistuvat tradenomeiksi.

Koulutuksen piti alkaa tammikuussa 2022. Ensimmäinen koulupäivä oli lopulta maaliskuussa. Opiskelijoita piti olla 28, mutta heistä kaikki eivät koskaan aloittaneet.

Filippiineiltä Influencers Academyyn tulleet Vincent Bitana sekä Aileen Nunez kertovat oppineen hyödyntämään sosiaalisen median taitoja osana luovaa yritysmarkkinointia. Kuva: Antti Eintola / Yle

TAMKin Proakatemian tiimivalmentaja Hanna Saraketo kuvailee aloitusta tahmeaksi. Joillain hakijoilla oli vaikeuksia viisumien kanssa ja perheen tuomisessa Suomeen.

– Tiimivalmentajan näkökulmasta on ollut vaiheikas vuosi. Olen oppinut, että ei ole niin helppoa sopeutua Suomeen, saada elämää järjestettyä tietylle paikkakunnalle, elättää itseään ja perhettään opiskelun ohessa ja opiskella meidän tavallamme, Hanna Saraketo kertoo.

Jotkut aloittaneista ovat sittemmin keskeyttäneet opinnot. Yksi heistä on koulutuksen keulakuva Joalin Loukamaa.

Artistin ura vei kuuluisimman opiskelijan

Vaikuttajakoulutuksen tilaaja on tamperelainen koulutusvientiyritys Edunation, joka houkuttelee Suomeen lukukausimaksua maksavia opiskelijoita EU:n ulkopuolelta. Edunation myös valitsi opiskelijat.

Opiskelijoista vain yksi on saanut opiskella ilmaiseksi. EU-kansalaisena Joalin Loukamaan ei ole tarvinnut maksaa koulutuksesta.

Muut opiskelijat tulevat Aasian maista: Filippiineiltä, Thaimaasta, Intiasta ja Sri Lankasta. He maksavat opiskelustaan noin 10 000 euroa vuodessa. Koko koulutus maksaa noin 35 000 euroa.

Tutkinto-ohjelmaa markkinoitiin kansainvälisesti tunnetun Joalin Loukamaan kasvoilla. Loukamaan Instagram-tilillä opiskelijaelämää ei kuitenkaan näy. Yhdessä maaliskuisessa postauksessa paikaksi on merkitty Tampere.

Tiimivalmentaja Hanna Sarakedon mukaan Loukamaa on kertonut opiskelusta instagramin tarinoissa, jotka näkyvät 24 tunnin ajan.

Yle kysyi sähköpostilla Joalin Loukamaalta opintojen etenemisestä. Loukamaa oli kyselyhetkellä Los Angelesissa, mutta manageriäiti Johanna Loukamaa vastasi sometähden puolesta.

– Juurikin Joalinin artistiuran mahdollisuudet ja kiireet eivät salli tällä hetkellä opiskeluihin keskittymistä siinä määrin, kuten Joalin toivoisi, joten hän on jättäytynyt opinnoista sivuun alkusyksyn 2022 aikana.

Koulutuksen tilanneen Edunationin toimitusjohtaja Harri Suominen kommentoi yhteistyötä Loukamaan kanssa sähköpostilla.

– Omasta puolestani haluan todeta hänen tuovan Suomelle erinomaista näkyvyyttä maailmalla. Joalin toimii terveenä esimerkkinä nuorille ja todistaa, että unelmat kannattaa uneksia, muutoin niitä olisi aika mahdoton saavuttaa.

Vaikuttajakoulutuksen opiskelijoita kiinnostaa yrittäjyys

Filippiineiltä Suomeen Tampereen vaikuttajakoulutukseen opiskelemaan saapunut 28-vuotias Patrick Cayabyab kokee opiskelun alun olleen vaikeaa erilaisen opetuskulttuurin vuoksi.

– Kotimaassani opettaja yleensä puhuu ja opiskelijat kuuntelevat. Täällä se on erilaista: Kaikki puhuvat ja tulevat kuulluksi. Lopulta totuin siihen, ja nyt se tuntuu jo luonnolliselta.

Cayabyab opiskelee muiden vaikuttajakouluksessa olevien ohella Proakatemian tiimiyrityksissä, joissa tavoitteena on oppia yrittäjyyttä liiketoimintaa ylläpitämällä.

Hän itse on kiinnostuneempi yritystoiminnan pyörittämisestä vaikuttajaviestinnän sijaan. Unelmana hänellä on avata oma ravintola Suomeen.

– En ole vielä täysin varma kuinka se toimisi. Mutta luulen, että meksikolainen ravintola voisi sopia Suomeen tosi hyvin.

Patrick Cayabyab kokee oppineensa vuoden aikana tiimityöskentelyssä tarvittavia taitoja sekä ansainneen rutkasti itseluottamusta. Kuva: Antti Eintola / Yle

10 000 euron suuruiseen lukukausimaksuun Cayabyab on ollut tyytyväinen.

– Mielestäni se on ollut opintojen arvoinen. Olen saanut uusia näkökulmia koskien liiketoimintaa ja elämää itsessään. Mielestäni Suomessa on halvempaa opiskella kuin muissa maissa, mutta opiskelun taso on silti korkeaa.

Koulutus ei saanut jatkoa

Vaikuttajaopintoja markkinoitiin vaikuttajille ja sellaisiksi haluaville. Vuoden varrella on kuitenkin käynyt ilmi, että monen opiskelijan tavoitteena onkin perinteisempi yrittäjyys, esimerkiksi ravintolayrittäjyys.

Koulutuksen tilanneen Edunationin toimitusjohtaja Harri Suominen uskoo, että vaikuttajamarkkinoinnin oppeja voi hyödyntää monenlaisessa liiketoiminnassa.

– Ohjelman alkuperäisenä tavoitteena ei ole ollut välttämättä leipoa opiskelijoista itsestään vaikuttajia vaan tarjota mahdollisuus oppia taitoja ja saada näkemyksiä, jotka auttavat toimimaan vaikuttajien kanssa.

Proakatemiassa yrittäjyyttä ja tiimijohtamista opiskeleva 20-vuotias Selina Rintala vetää vaikuttajaviestinnästä kiinnostuneille Proakatemian opiskelijoille influencer -kerhoa, eli solua. Opiskelijavetoisessa solussa opitaan yhdessä vaikuttajuudesta sosiaalisen median kehyksissä. Kuva: Antti Eintola / Yle

Influencers Academyn omissa somekanavissa on hiljaista. Facebook- ja Instagram-tileillä viimeisimmät päivitykset ovat huhtikuulta 2021.

Maailman ensimmäinen vaikuttajakoulutus ei saanut jatkoa tänä vuonna. Uutta ryhmää ei ole aloittanut. Edunationin toimitusjohtaja Harri Suominen sanoo, että ohjelmasta on kuitenkin tullut kyselyitä myös Suomesta niin opiskelijoilta kuin muiltakin korkeakouluilta.

TAMKin Proakatemian tiimivalmentaja Hanna Saraketo sanoo, että yksikössä on innostuttu ”influencer-meiningeistä”. Sarakedon haaveena on, että vaikuttajaviestinnän opintoja sisällytettäisiin ensi vuonna uudistettaviin opetussuunnitelmiin.

