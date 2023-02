Myyjätön myymälä korvasi kyläkaupan Ilmajoella – pikkuhiljaa ostos on kasvanut suklaapatukasta suuremmaksi, kertoo kauppias

Pankkikortin vilautus kortinlukijalle, piip – ovi auki ja sisään.

Näin tunnistaudutaan sisään miehittämättömään lähikauppa Mini Smartiin Ilmajoen Ahonkylässä.

Myymälä on piristävä poikkeus päivittäistavarakauppakentällä, sillä tunkua itsepalvelumyymälöiden markkinoille ei – ainakaan vielä – ole.

K- ja S-ryhmistä kerrotaan, että niissä ei ole kokeiltu itsepalvelumyymälöitä eikä suunnitelmia niiden suhteen ole.

Kehitystä seurataan kuitenkin aktiivisesti, etenkin automatisoitujen kauppojen pioneerin Amazonin liikkeitä.

– Amazonin myymälät ovat esimerkiksi vahvasti vielä testivaiheessa. Briteissäkin on viimeisten tietojen mukaan myymälöitä on jouduttu sulkemaan. Teknologia kehittyy koko ajan ja sitä seuraamme silmä kovana, kertoo Keskon ruoan verkkokaupan ja digitaalisten palvelujen johtaja Antti Rajala.

S-ryhmä on suunnittelujohtaja Mika Lyytikäisen mukaan tutustunut ja käynyt keskusteluja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin liittyen. Olennaista teknologian lisäämisessä on henkilöstön työskentelyn sujuvoittaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen.

– Automatisoiduista myymälöistä ei vielä ole saavutettu riittävää hyötyä verrattuna perinteisiin myymälöihin. Tähän vaikuttaa myös se, että ikärajavalvottavien tuotteiden myynti ei niissä ole mahdollista.

Ilmajoella toimiva myymälä on rohkaiseva esimerkki

Viime lokakuussa avanneen, ympäri vuorokauden eli 24/7 auki olevan Mini Smartin tähänastinen taival on kauppias Petri Jaakkolan mukaan ollut rohkaiseva.

– Täytyy sanoa, että hyvin on homma lähtenyt käyntiin. Palaute on 99-prosenttisesti ollut positiivista, lähikauppaa ja helppoutta kiitellään. Asiakaskunta on vakiintunut pääosin paikalliseksi, liikettä on toki käyty ihmettelemässä pitkin pitäjää.

Jaakkola remontoi viime kesänä entisen M-Marketin tilat myymälänsä käyttöön, kun kotikylässä kaivattiin lähikauppaa. Automatisoitu myymälä oli kustannustehokas tapa toteuttaa kauppa.

Myymälässä ostokset kerätään vaikka omaan reppuun tai ostoskassiin, ja maksulaite lukee ne automaattisesti maksualueella.

Rikoksia estää paitsi pankkikorttikirjautuminen, myös järjestelmä, joka tunnistaa mahdolliset maksamattomat tuotteet ennen liikkeestä poistumista.

– Järjestelmä on toiminut hyvin. Yksittäisiä soittoja olen saanut, että joku jumitus on ollut, mutta tämä on hyvin vähäistä.

Myymälä käyttää niin kutsuttua RFID-teknologiaa. Hyllytettäessä jokaiseen tuotteeseen liimataan tarra, joka identifioi tuotteen.

Myymälöiden lähellä tulisi olla vain vähän kilpailua

Neste testasi automatisoituja Easy Deli -myymälöitä pääkaupunkiseudulla useamman pisteen voimin parin vuoden ajan.

Liikkeet on nyt suljettu ja kokemuksesta opittu paljon, kertoo Nesteen asemaverkoston myynnistä vastaava liiketoimintajohtaja Katri Taskinen.

– Palaute oli hyvää ja teknologia toimi. Asiakkaat arvostivat helppoutta ja aukioloa, mutta asiakasmäärät jäivät tavoitteista. Parhaiten myymälät menestyivät alueilla, joilla kilpailua oli vähemmän, Taskinen sanoo.

Taskisen mukaan asiakkaat odottivat samaa valikoimaa kuin miehiteltyltä myymälältä eli monipuolista valikoimaa ja tuoretta, mukaan otettavaa ruokaa.

K-ryhmän Rajala muistuttaa, että tärkeintä asiakkaalle on tärkeintä saada ostoksensa helposti. Miehittämätöntä myymälää voisi hänen mukaansa harkita alueelle, johon ei ole mahdollista avata perinteisellä kaavalla toimivaa kauppaa.

Myös S-ryhmän Lyytikäinen pohtii sähköpostissaan, että kehittyvä teknologia voisi tuoda apua harvaan asutuille alueille.

– Toisaalta lainsäätäjä voisi parantaa näillä alueilla kauppojen elinvoimaisuutta vapauttamalla sääntelyä. Esimerkiksi jos viinit sallittaisiin ruokakaupassa tai purettaisiin apteekkien omistamiseen liittyvää sääntelyä.

K- ja S-ryhmistä kerrotaan, että panostukset satsataan itsepalvelumyymälöiden asemesta muihin palveluihin, kuten itsepalvelukassojen kehitykseen.

Pienemmät ostokset haetaan automatisoidusta lähikaupasta

Jaakkolan myymälässä keskiostoksen määrä on hiljalleen kasvanut useampaan artikkeliin. Nyt asiakkaita on vähemmän mutta ostetaan enemmän.

– Ihmiset ovat huomanneet, että homma toimii ja systeemimme on läpäissyt suklaapatukan ”testiostoksen”. Nyt saatetaan hankkia perheen pienemmät ruokaostokset meiltä, kuten leipää, maitoa ja makkaraa, Jaakkola sanoo.

900 myyntiartikkelin joukosta yleisimmin ostetaan maitopurkki.

Lähiaikoina Mini Smartiin on tulossa Postnordin pakettipalvelun lokerot.

– Kun nämä saadaan toimimaan, voidaan katsoa onko haluja laajentaa toimintaa muille paikkakunnille.

