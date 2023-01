Asealan yritys osti Belgian tarpeettomiksi käyneet Leopard-vaunut – nyt hallitus olisi valmis ostamaan hylkäämänsä tankit takaisin

TOURNAI Päältäpäin varasto näyttää mitäänsanomattomalta, mutta porttien sisäpuolella vierailija on kuin toisessa maailmassa. Noin neljänsadan panssariajoneuvon sijoituspaikka on valtava.

– Tässä ne ovat, toimitusjohtaja Freddy Versluys sanoo, ja kopauttaa kädellään taistelupanssarivaunun piippua.

Kyseessä on Leopard 1-mallinen saksalaisvalmisteinen vaunu. Versluysin edustamalla yhtiöllä on niitä varastossa yli 30 kappaletta.

Vanhempaa Leopard-tuotantoa edustavat taistelupanssarivaunut päätyivät yhtiön haltuun 2010-luvun puolivälissä, kun Belgian puolustusvoimat halusi päästä niistä eroon.

– He myivät ne, koska niille ei ollut enää tarvetta. Jos asiaa katsoo geopoliittisesti, niin päätös oli aikoinaan oikea. Nyt tilanne on toki muuttunut, Versluys sanoo.

Länsi lisää tukeaan Ukrainalle

Taistelupanssarivaunut ovat nousseet keskiöön, kun länsi on lisännyt tukeaan Ukrainaan. Tankkeja pidetään edellytyksenä hyökkäysten torjumiselle ja Ukrainalle kuuluvien alueiden takasinvaltaamiselle.

Belgia julkisti viime viikolla reilun 90 miljoonan euron aseapupaketin (siirryt toiseen palveluun) Ukrainalle. Taistelupanssarivaunuja ei Belgialta ole luvassa. Maalla ei ole mistä antaa.

Yleisradioyhtiö VRT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Belgia olisi kiinnostunut ostamaan takaisin käytöstä poistamansa Leopard-vaunut. Korkea hintapyyntö on kuitenkin ollut esteenä kaupoille.

Leopard-vaunuja pidetään valtavassa varastossa. Kuva: Jorne Van Damme

Puolustusministeri Ludivine Dedonderin mukaan 15 000 euron tankkeja yritetään kaupata takaisin puolella miljoonalla.

Toimitusjohtaja Versluys sanoo Ylelle, ettei hallituksen kanssa ole käyty varsinaisia neuvotteluja. Hän tyrmää myös käsityksen siitä, että vaunuista vaadittaisiin ylihintaa.

– Ostimme vaunut siinä kunnossa kuin ne olivat. Jos haluamme tehdä niistä käyttökelpoisia, hintalappu on 400 000 ja miljoonan euron välillä, riippuen varustetasosta.

Vanhat mallit ovat käyttökelpoisia

Versluys korostaa, että Leopard 1-malliset tankit ovat edelleen käyttökelpoisia. Vanhoja Leopardeja on käytössä esimerkiksi Kreikassa ja Brasiliassa.

Toimitusjohtajan mukaan Tournain kaupunkiin varastoidut Leopardit on mahdollista saada käyttökuntoon jopa muutamassa kuukaudessa. Vaunujen kunto voi kuitenkin vaihdella.

– Elektroniikka on isoin haaste, kun vaunuja modernisoidaan. Elektroniikka on kolmekymmentä vuotta vanhaa, emmekä tiedä mikä vaunujen kunto on nykyään.

Versluys arvioi, että taistelupanssarin elinikä on 60–80 vuotta. Ratkaisevaa on, miten vaunuja huolletaan ja modernisoidaan.

– 15 tai 20 vuoden välein niihin on tehtävä keski-iän päivityksiä. Mutta periaatteessa vaunujen korit ovat ikuisia.

Saksan päätös näkyi välittömästi

Ukrainassa jatkuva sota on luonut pullonkauloja Euroopan asetuotantoon. Uutta kalustoa voi joutua odottamaan vuosikausia.

– Näiden tankkien päällimmäinen etu on, että ne ovat heti saatavilla. On parempi tehdä kunnostus kuin odottaa uuden valmistumista, toimitusjohtaja Versluys sanoo.

Vanhaan kalustoon liittyy toki myös omat haasteensa ja riskinsä, hän myöntää. Belgialta ostettujen Leopard-vaunujen vienti vaatii esimerkiksi niin Belgian kuin Saksan hyväksynnän.

Toimitusjohtaja Freddy Versluys Tournain varastossa. Kuva: Rikhard Husu / Yle

Panssareiden lähettäminen Ukrainaan otti askeleen eteenpäin, kun Saksa kertoi hyväksyvänsä Leopard-vaunujen lähettämisen Ukrainaan. Versluysin mukaan päätöksellä oli välittömät vaikutukset.

– Voitte kuvitella, millainen kyselyjen tulva siitä on seurannut!

Versluysin mukaan tiedusteluja on tullut suoraan Ukrainasta, mutta myös Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Britanniasta ja Suomesta.

Suomella on käytössään noin 200 modernimpaa Leopard-vaunua, jotka on ostettu käytettyinä Saksasta ja Alankomaista.

Toimitusjohtaja Freddy Versluysin mukaan Suomi on ollut kaukaa viisas panostaessaan taistelupanssarivaunuihin.

– Nyt huomaatte olleenne kauaskatseisia, koska niille on todella tarvetta, hän naurahtaa.

