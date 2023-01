Viimeinen Boeing 747 toimitetaan tilaajalleen tiistaina – viisi vuosikymmentä sitten se mahdollisti mannertenvälisen matkustamisen keskiluokalle

Viimeinen Boeing 747 on lähtenyt tehtaalta.

Viimeinen ”Taivaiden kuningatar”, Boeing 747 toimitetaan tilaajalleen huomenna tiistaina. Viisi vuosikymmentä sitten Boeing 747 merkitsi lentomatkustamisen vallankumousta.

Se oli maailman ensimmäinen laajarunkokone. Se oli osittain kaksikerroksinen, ja jumbo jetin yläkerrasta tulikin maailman ylellisin pilvien yläpuolinen klubi.

Boeing 747 oli tarkoitettu pitkille, mannertenvälisille matkoille, ja sen on sanottu tuoneen kaukomatkustamisen tavallisten ihmisten ulottuville. Ensimmäinen 747 valmistettiin yhdysvaltalaiselle Pan Am -lentoyhtiölle.

Tämä Pan Amin Boeing 747 on kuvattu vuonna 1970. Kuva: Shutterstock/All Over Press

– Tämä oli se lentokone, jonka kautta Yhdysvaltain keskiluokka sai kosketuksen lentämiseen, Air France-KLM:n toimitusjohtaja Ben Smith sanoo uutistoimisto Reutersille.

– Ennen 747:ää keskivertoperhe ei pystynyt matkustamaan Yhdysvalloista Eurooppaan.

Matkustajia paaveista presidentteihin

Boeing 747 on vuosikymmenten kuluessa kuljettanut niin paaveja, rocktähtiä kuin presidenttejäkin. Kahta 747:ää muutetaan parhaillaan Air Force Oneiksi, eli Yhdysvaltain presidentin käyttöön.

Lentoyhtiö Pan Amin lentoemäntä Linda Freier palveli asiakkaita Michael Jacksonista Äiti Teresaan.

– Matkustajien kirjo oli valtava. Kuljetimme ihmisiä, jotka olivat erittäin hyvin pukeutuneita ja niitä, joilla oli vähemmän rahaa ja jotka olivat käyttäneet kaikki säästönsä matkaan, Freier sanoo Reutersille.

Lufthansan Boeing 747-8 Los Angelesin lentokentällä lokakuussa 2022. Kuva: Arnoux Thomas/ABACA/Shutterstock/All Over Press

Boeing 747 sai alkunsa Pan Amin perustajan Juan Trippen ja Boeingin johtajan William Allenin kalastusreissulla. Trippe halusi säästää kustannuksissa lisäämällä istuimien määrää lentokoneessa. Hän haastoi Allenin tekemään jotakin asialle.

Dickinson: ”Ilmassa yllättävän ketterä”

Allen otti haasteen vastaan ja kääntyi insinööri Joe Sutterin puoleen. Sutterilta tiimeinen kesti 28 kuukautta kehittää 747.

– Maassa se on komea, vaikuttava, brittibändi Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson on kuvaillut. Hän lensi 747:ää lempinimeltään Ed Force One Iron Maidenin kiertueella vuonna 2016.

– Ilmassa se on yllättävän ketterä. Ollakseen valtavan kokoinen kone, sitä voi tarvittaessa pyöritellä ympäriinsä.

– Laskeutuessa se on kaikista koneista kaunein ja helpoin. Ihan kuin laskeutuisi nojatuolilla, Dickinson sanoo.

Tämä Boeing 747 on muutettu kahvilaksi Thaimaassa. Kuva: Matt Hunt/Neato/Shutterstock/All Over Press

Boeing 747 lensi neitsytmatkansa 9. helmikuuta 1969, mutta sen varsinainen kukoistus koitti 1989. Silloin Boeing esitteli mallin 747-400, jossa oli uudet suihkumoottorit ja kevyempiä materiaaleja.

Nyt 747:n korvaavat koneet, joissa on sama kapasiteetti, mutta halvemmat käyttökustannukset. Viimeinen kaupallinen Boeing 747, rahtialusversio, toimitetaan yhdysvaltalaiselle rahtilentoyhtiö Atlas Airille tiistaina.

Viimeinen Boeing 747 on lähtenyt tehtaalta ja toimitetaan Atlas Airille tiistaina. Kuva: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Oletko matkustanut Boeing 747:llä? Kerro, millaisia muistoja sinulla on koneesta. Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23:een saakka.