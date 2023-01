Ajatushautomo ennustaa, että Venäjä aloittaa laajan hyökkäyksen Ukrainan itäosissa pian, ja kaksi seikkaa saattaa vauhdittaa sitä

Helmikuun aikana Venäjä saa rintamalle syksyllä värvätyt reserviläiset. Lisäksi paine uuteen hyökkäykseen kotimassa on kova. ISW arvoi, että Venäjän seuraava laaja hyökkäys alkaisi helmi-maaliskuussa.

Useat lähteet länsimaista, Ukrainasta ja Venäjältä vihjaavat, että Venäjä olisi valmistelemassa laajaa hyökkäystä Itä-Ukrainaan, Donbasin alueelle.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) (siirryt toiseen palveluun).

Ukrainan maavoimien edustaja Ivan Tymochko sanoi haastattelussa ukrainalaismedialle, että Venäjä vahvistaa ryhmittymistään Donbasin alueella, mikä ennakoi hyökkäystä.

Myös Kremlin lähteet sanovat, että Venäjä voisi aloittaa laajan hyökkäyksen helmi-maaliskuun aikana, kertoo uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Venäjän uskotaan hakevan uudella hyökkäyksellä itselleen aloitekykyä sodassa. Venäjä saattaa aloittaa hyökkäyksen myös kotirintamalta tulevien paineiden vuoksi.

Nato: Ei merkkejä hyökkäyksestä

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg arvioi maanantaina Soulin vierailun aikana, että Venäjä on onnistunut mobilisoimaan ainakin 200 000 miestä ja että lisää olisi tulossa.

Stoltenberg arvioi, että Venäjä on viime aikoina panostanut kotimaiseen aseiden tuotantoon ja solminut asekauppoja Pohjois-Korean ja Iranin kanssa.

Stoltenberg uskoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole luopumassa tavoitteistaan Ukrainassa viimeaikaisista tappioista huolimatta.

Stoltenbergin mukaan Nato ei näe ilmeisiä merkkejä siitä, että Venäjä olisi aloittamassa laajaa hyökkäystä Itä-Ukrainassa lähiaikoina.

ISW: Suurhyökkäys voisi alkaa helmi- tai maaliskuussa

Kreml on kertonut, että syksyllä kutsuttujen reserviläisten odotetaan saapuvan rintamalle aikaisintaan helmikuussa.

ISW on jo aiemmin arvioinut, että Venäjä voisi aloittaa laajan hyökkäyksen helmi- tai maaliskuussa. Venäjän sotabloggaajien mukaan Venäjän informaatioympäristössä on merkkejä siitä, että hyökkäystä odotetaan jo.

Telegramin (siirryt toiseen palveluun) sotabloggaajien mukaan viitteitä siitä, että Venäjä olisi valmis ratkaisevaan hyökkäyksen tekemiseen.

ISW on aiemmin arvioinut, että hyökkäys voisi kohdistua Luhanskin alueelle Ukrainan itäosassa. Toinen mahdollinen vaihtoehto voisi olla Vuhledarissa Länsi-Donetskissa.

Voit lukea tuoreimmat uutiset Ukrainan tilanteesta tästä päivittyvästä artikkelista.