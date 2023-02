Ehdotonta vankeutta lampaiden halal-teurastuksesta – pohjalaismies teurasti jopa 2500 lammasta laittomasti

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut pohjalaismiehen kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen lampaiden salateurastuksesta. Rikos täyttää eläinsuojelurikoksen ja törkeän eläinsuojelurikoksen kriteerit.

Lisäksi syytetty tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä yli 60 000 euroa. Syytetty määrätään myös eläintenpitokieltoon pysyvästi. Kielto koskee kaikkia tuotantoeläimiä.

Syyttäjä vaati miehelle vankeusrangaistusta ja yli 100 000 euron taloudellisen hyödyn menettämistä valtiolle. Lisäksi hänelle haettiin pysyvää tuotantoeläinten pitokieltoa.

Syytettynä yhteensä 11 henkilöä

Kyse on poikkeuksellisen laajasta lampaiden salateurastuksesta. Päätekijää syytettiin jopa 2 500 lampaan halal-teurastuksesta vuosina 2003–2020. Mukana oli myös muita eläimiä, kuten nautoja ja kalkkunoita.

Halal-teurastuksessa eläimen kurkku viilletään auki ja veret lasketaan pois sen jälkeen. Suomen laki edellyttää eläimen tainnuttamista ennen teurastusta.

Eläimistä 1 500 on syytteen mukaan teurastettu ilman tainnutusta. Syytteen mukaan pääsyytetty on lopettanut lampaita erityisen raa’alla ja julmalla tavalla ja kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä.

Pääsyytetty on myöntänyt oikeuskäsittelyssä eläinsuojelurikoksen ja kertonut lopettaneensa yli 1 500 eläintä viiltämällä niiden kaulat auki. Hänen mukaansa eläimet oli tainnutettu vasaralla tai kirveellä.

Syytetty kiisti teon raakuuden ja eläinten huomattavan suuren määrän.

Rikokset ovat tapahtuneet muun muassa Maalahdessa Pohjanmaalla. Syytetty on ostanut eläimiä ympäri Suomea.

Tutkinta käynnistyi jo yli kaksi vuotta sitten. Sittemmin tekoaika laajeni ja eläinten määrä kasvoi. Asia herätti keskustelua myös lammastiloilla.

Päätekijää syytettiin myös terveysrikoksesta, sillä hänen katsotaan teurastaneen ja paloitelleen eläimiä eri paikoissa lainvastaisesti. Hän on myös kuljettanut lihaa ostajille ilman kylmälaitteistoa, ja siksi häntä epäillään terveysrikoksesta. Teurasjätteen hävittäminen maastoon taas toi syytteen ympäristön turmelemisesta.

Syytettynä oli myös kymmenen muuta henkilöä. Heitä syytettiin esimerkiksi terveyrikoksesta ja avunannosta törkeään eläinsuojelurikokseen.

Muille tuomituille käräjäoikeus määräsi ehdollisia vankeusrangaistuksia sekä sakkotuomioita.

Syyttäjän mukaan osa heistä on ollut tietoisia päätekijän lainvastaisesta toiminnasta ja mahdollistanut sen.

Juttu päivittyy.