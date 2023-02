”Ei näissä kaikissa ole edes turvavöitä” – Lapin pelastuslaitoksen kalusto on valtakunnan vanhinta

Lapin pelastuslaitoksella on useita autoja, jotka ovat yli 30 vuotta vanhoja.

Lapin tilanne on selvästi muuta maata huonompi. Useilla muilla alueilla kaluston keski-ikä on huomattavasti nuorempi. Vanhojen autojen vuosikorjauksiin menee Lapissa nyt liki miljoona euroa.

Rovaniemen paloaseman autohallissa pörisee, niin ettei puhetta kuule. Yli kolmekymppinen sammutusauto on juuri hurahtanut käyntiin. Tällä kertaa ensi yrityksellä.

– Aina nämä vanhat eivät ole aivan niin toimintavarmoja, Lapin hyvinvointialueen pelastusjohtaja Markus Aarto sanoo.

Lapin pelastuslaitoksella ajellaan poikkeuksellisen vanhalla kalustolla.

Vuonna 2005 tehdyn palvelutasopäätöksen mukaan paloasemilla ei tulisi käyttää yli 20 vuotta vanhaa kalustoa.

– Rahaa uusimiseen ei ole ollut, joten ikäraja nostettiin 25 vuoteen. Se on valtakunnan pisimpiä.

Tällä hetkellä Lapin pelastuslaitoksella on yhä käytössään 23 yksikköä ja raskasta ajoneuvoa, jotka ovat jo vanhempia kuin kalustolle määritelty yläikäraja.

Lapin vanhin auto, liki nelikymppinen sammutusauto, on käytössä Kittilästä.

– Se että kalusto alkaa olla 30 – 40 vuotta vanhaa, tuo monenlaista huolta. Kyllähän silloin kaluston toimintavarmuus on menetetty.

Melkein miljoona korjauksiin vuodessa

Pelkästään vanhan kaluston toimintakunnossa pitämiseen pelastuslaitoksen alueella menee vuosittain noin 600 000 – 800 000 euroa. Summa kasvaa Aarton mukaan joka vuosi.

– Meillä Lapissa on vanhin kalusto, ja samalla myös haastavimmat olosuhteet.

Kun kalustossa on vettä, kuuman ja kylmän vaihtelut ovat myrkkyä.

– Aina pitää jännittää, pääseekö kalusto edes perille. Se on aika paha juttu näillä välimatkoilla.

Kun kalusto on usein huollossa, se tarkoittaa, että jostain päin Lappia myös puuttuu yksi auto.

– Ikinä ei voi oikein kohtuudella arvioida, kuinka kauan autolla oikein pajalla menee.

Vanhoissa autoissa puutteita on myös kaluston turvallisuudesta.

– Eihän näissä vanhoissa autoissa ole mitään niitä turvalaitteita, joita on uudemmissa autoissa. Ei vanhemmissa autoissa ole takana edes turvavöitä, vaikka niitä on pyritty niihin jälkiasentamaan. Se on aika huono juttu, kun mekin joudumme välillä ajamaan aika kovilla nopeuksilla.

Vanhimmat autot on sijoitettu yleensä pienemmillle paikkakunnille. Kuvituskuva. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

10 litraa pelkkään käynnistämiseen

Ikäloppu kalusto ei ole myöskään järin ekologinen.

– 30 – 40 vuotta vanhalla dieselillä menee 10 litraa jo siinä, että auto käynnistyy. Oma kantani pelstustoimen sähköautokeskusteluun on ollut, että iso ekoteko olisi jo se, että raskas kalusto olisi edes 2000-luvulta.

Rovaniemen vanhin auto on 35-vuotias. Sen sijoituspaikka on Sinetässä.

– Yleensä uudemmat autot sijoitetaan sinne, jossa on eniten tehtäviä. Silloin toimintavarmuus pitää olla kunnossa.

Tarkoitus on, että alueen kaikki autot olisivat alle 25-vuotiaita vuosikymmenen loppuun mennessä.

Uuden hyvinvointialueen investointisuunnitelmien mukaan alueella on tarkoitus hankkia viisi uutta autoa per vuosi.

Pelastusjohtaja Markus Aarto toivoisi, että laitoksen kalusto olisi edes 2000-luvulta. – Jo se olisi iso ekoteko, hän sanoo. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Alueilla erilaisia käytäntöjä

Lapin tilanne on selvästi muuta maata huonompi. Useilla muilla alueilla kaluston keski-ikä on huomattavasti nuorempi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastusjohtaja Mikko Särmän mukaan alueen pelastuskaluston tilanne on hyvä.

– Olemme päässeet hankkimaan uutta kalustoa tasaisesti, jos sama tahti jatkuu, ei meillä ole hätää, Särmä sanoo.

Särmän mukaan monet pelastuslaitokset ovat tässä tilanteessa hyvinkin eriarvoisessa asemassa.

– Joissain laitoksissa käytäntö, että kalustoinvestoinnit on hankkinut kunta. Silloin on kunnan päättäjistä kiinni, hankitaanko vai ei.

Pohjois-Pohjanmaalla raskaan ajoneuvokaluston keski-ikä on tällä hetkellä 14,5 vuotta. 60 uusimman auton keski-ikä on kahdeksan vuotta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella pelastuslaitoksen käytössä olevien sammutusautojen keski-ikä on puolestaan noin 16 vuotta ja säiliöautojen keski-ikä noin 18 vuotta. Käytössä on kahdeksan 30 vuotta tai sitä vanhempia sammutus- tai säiliöautoja.