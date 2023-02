Näin suunnittelet festari- ja mökkireissusi töiden oheen: kesätyöntekijöistä käynnissä jopa ennennäkemätön etsintä

Monet yritykset hakevat parhaillaan kesätyöntekijöitä nuoriin vetoavalla ilmoittelulla ja kampanjoilla. Työpaikkoja on tulossa tarjolle ennätysmäärä, jolloin kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy.

Valion Pitäjänmäen päävarastolla 25-vuotias Julia Ivakko nostelee varaston hyllyiltä elintarvikepakkauksia trukin lavalle ja kuljettaa keräämänsä lähetyksen lastausalueelle odottamaan matkaa välivarastolle tai kauppaan.

Viisi vuotta sitten Valiolla kesätyöntekijänä aloittanut Ivakko on yksi niistä entisistä kesätyöntekijöistä, jotka ovat jatkaneet töitä Valiolla kesäpestin päätyttyä.

– Tein kesätyön jälkeen palvelulogistiikan ammattitutkinnon oppisopimuksella täällä Valiolla. Logistiikka-ala vaikutti kiinnostavalta, ja nyt olen jäänyt sille polulle. Seuraavaksi ajattelin ehkä suorittaa erikoisammattitutkinnon logistiikka-alasta.

Julia Ivakko neuvoo tuomaan omaa persoonaa esiin kesätyöhakemuksessa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Valion henkilöstöjohtaja Marianne Tammelan mukaan heille jää runsaasti kesäväkeä töihin erilaisiin työsuhteisiin kesätyön jälkeen.

– Monet, jotka vielä opiskelevat jäävät tällaiseen kutsuttaessa töihin tulevat tyyppiseen työsuhteeseen. Me pystymme sitten tarvittaessa soittamaan heidät töihin. Opiskelijoille tämä on hirveän joustava tapa pitää suhdetta yllä ja jatkaa taas seuraavana kesänä kesätöissä.

Kesätöitä on nyt tarjolla ennätyksellisen paljon

Tänä vuonna kesätöitä on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan tarjolla nuorille ennätysmäärä edellisvuosiin verrattuna.

EK:n jäsenyritysten tavoitteena on tarjota noin 140 000 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa ensi kesäksi.

– Tämä on ennätystasoa, mikäli tavoite toteutuu. Se olisi myös 60 000 kesätyöpaikkaa enemmän kuin ensimmäisenä koronakesänä 2020, johtaja Ulla Heinonen EK:sta toteaa.

EK:n Ulla Heinonen uskoo, että kesätyöpaikkoja tulee ensi kesänä olemaan tarjolla paljon. Taloustilannehan on nyt huolestuttava mutta toisaalta työllisyystilanne on säilynyt hyvänä. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Viime kesänä EK:n jäsenyritykset tarjosivat noin 126 000 kesätyöpaikkaa, vuonna 2021 määrä oli 95 000 ja kesällä 2020 vain 80 000.

EK:n 750 jäsenyritykselleen tekemän kyselyn mukaan 20 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä kesätyöpaikkoja ja vain seitsemän prosenttia vähentää niitä.

– Eniten kesätyöpaikkoja on tarjolla palvelualoilla mutta tilanne näyttää viime vuoteen verrattuna paremmalta myös teollisuudessa ja rakentamisessa, Heinonen sanoo.

Työvoimapula näkyy kesätöiden tarjonnan kasvuna

Työnhakupalvelu Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen kertoo, että monia aloja vaivaava työvoimapula näkyy nyt myös kesätöiden tarjonnassa.

– Meidän sivuillamme on hakukauden aikana julkaistu eniten ilmoituksia ravintola- ja matkailualojen kesätyöpaikoista. Kesätyötä on runsaasti tarjolla myös sosiaali- ja hoiva-aloilla sekä terveydenhuollossa, rakennusalalla ja teollisuudessa.

Salonenkin pitää ensi kesän kesätyönäkymiä valoisina.

– Esimerkiksi marras–tammikuussa Duunitorilla julkaistiin noin 14 000 kesätyöpaikkailmoitusta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan ilmoituksia oli 11 000 ja vuonna 2021 ainoastaan 5 000.

Duunitorin Aino Salosen mukaan työnantajan täytyy olla hyvin aktiivinen, jotta tavoittaa osaavimmat kesätyöntekijät. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Yritykset etsivät kesätyöntekijöitä Tiktokissakin

Kilpailu hyvistä kesätyöntekijöistä on kiristynyt yritysten kesken. Haut avataan aikaisimmillaan jo marras-joulukuussa.

Myös uusia keinoja on otettu käyttöön. Kesäväkeä houkutellaan nuoriin vetoavalla ilmoittelulla ja kampanjoilla.

Esimerkiksi kolmea sataa kesätyöntekijää hakevan Valion kesätyöilmoituksessa kerrotaan, että saat tietää työvuorot niin aikaisin, että voit suunnitella kesän mökki- ja festarireissut.

– Tämä on yksi esimerkki siitä, miten me ollaan nyt uudella tavalla kerrottu siitä, minkälaista meillä on olla töissä. Jos tulette meille kesätöihin vuorotyöhön, se ei tarkoita, että kesällä kaikki muut menot pitäisi perua sen takia, Valion Tammela selittää

Duunitorin Salosen mukaan nuoret etsivät kesätyöpaikkoja etenkin työnhakupalvelujen, sosiaalisen median ja Googlen kautta. Jos haluaa tavoittaa heidät, on oltava siellä

– Kesätyökyselymme mukaan yhä useampi nuori onkin törmännyt työpaikkailmoituksiin ja kesätyöpaikkamainontaan Tiktokissa.

Valion Marianne Tammela kertoo, että he pyrkivät kesätyöhaussa hyödyntämään sosiaalisen median kanavia, ja kertomaan videoiden sekä työntekijöiden omien kertomusten avulla, millaista on olla töissä Valiolla. Näin ei tule sitten yllätyksiä, kun työ alkaa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

S-ryhmässä yritykset ja alueosuuskaupat kampanjoivat omilla alueillaan.

– Pääosin meidän kesätyökampanjointi on sosiaalisessa mediassa tai se tehdään toimipaikkaviestintänä, esimerkiksi myymälöiden näytöillä ja kuulutuksilla, S-ryhmän rekrytoinneista vastaava päällikkö Minnastina Miettinen kertoo.

– Itsekin kuulin juuri kaupassa kuulutuksen, jossa kehotettiin hakemaan kesätöihin meille.

S-ryhmä on kertonut palkkaavansa tulevalle kesälle ennätykselliset 17 000 kesätyöntekijää.

– Kaupassa kesätyö on esimerkiksi hyllyjen siistimistä, täyttämistä ja osalla kassatyötä. Ravintoloissa autetaan tarjoilussa ja siistitään pöytiä. Jos kesätyöntekijällä on enemmän kokemusta, saa hän myös vaativampia töitä.

S-ryhmän Minnastina Miettinen ei aikaistaisi kesätyöntekijöiden hakuja, koska silloin hakijoiden suunnitelmat saattavat muuttua ja tulee perumisia. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

