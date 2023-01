Ilpo Härmäläisen murhan käsittely saatiin päätökseen hovioikeudessa – puolustus toi viimeisenä päivänä kaksi uutta todistajaa kuultavaksi

Lähes 30 vuotta sitten kadonneen lakimies Ilpo Härmäläisen murhan hovioikeuskäsittely on päättynyt.

Eilen maanantaina Turun hovioikeudessa kuultiin loppulausunnot niin puolustukselta kuin syyttäjältä. Hovioikeus antaa tuomionsa myöhemmin, yleensä noin kuukauden päästä viimeisestä istuntopäivästä.

69-vuotiasta entistä mainostoimistoyrittäjää Lasse Lehtoa syytetään vuonna 1994 tapahtuneesta turkulaisen lakimiehen Ilpo Härmäläisen murhasta.

Syyttäjä katsoo, että Lehto on surmannut Ilpo Härmäläisen purjeveneessään 3. elokuuta 1994 ampumalla tätä takaapäin selkään ja edestäpäin päähän. Puolustuksen mukaan syytetty ei edes tavannut Ilpo Härmäläistä tämän katoamispäivänä. Syytetyn asianajaja Heikki Uotila on korostanut hovioikeuskäsittelyn aikana, että syytteen teonkuvaus perustuu enimmäkseen johtopäätöksiin.

– Lehdolla ei ole ollut motiivia surmata Härmäläistä, eikä hän ole ollut siellä, missä syyttäjä sanoo hänen olleen.

Kaksi uutta todistajaa

Puolustus toi viimeisenä päivänä kaksi uutta todistajaa kuultavaksi hovioikeuden istuntoon.

Syytetyn asianajajan mukaan todistajat tuotiin viimeisenä päivänä, koska asia tuli ilmi viime perjantaina.

– Toista todistajaa on kuultu ensimmäisen kerran Härmäläisen rikostutkinnassa vuonna 1995. Nämä kaksi todistajaa kertoivat maanantaina omat muistikuvansa ja toinen kertoi myös tekijästä, joka on surmannut Härmäläisen. Tämä tekijä ei ole Lehto. Syyttäjä on sanonut, että vaihtoehtoista tekijää ei ole, mutta nyt todistajalausuntojen mukaan vaihtoehtoinen tekijä on mahdollinen, Heikki Uotila sanoo.

Syyttäjä katsoi loppulausunnossaan, että käräjäoikeuden tuomio on hyvin perusteltu, eikä eiliset todistajat tuoneet mitään uutta.

– Näyttö vastaajan syyllisyydestä on vahva. Meillä on osoittaa looginen tapahtumien kulku ja kaikki esitetty näyttö viittaa Lehdon syyllistyneen tekoon, kertoo syyttäjä Niina Merivirta.

Lue kaikki Ilpo Härmäläisen henkirikoksesta täältä.