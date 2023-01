Brittilehti The Times ylistää Tamperetta: "Satumainen suomalaiskaupunki"

Kansainvälisesti tunnettu brittilehti The Times on nimennyt Tampereen Euroopan aliarvostetuksi kaupunkihelmeksi.

Lehti kutsuu tuoreessa jutussa kaupunkia nimityksellä ”The Fairytale Finnish city you’ve probably never heard of (siirryt toiseen palveluun)”. Siis vapaasti käännettynä ”Satumainen kaupunki, josta olet tuskin koskaan kuullut”.

Tampereella talvella perheensä kanssa vieraillut toimittaja Michael Hodges kirjoittaa jutussaan ylistävästi epävirallisesta saunapääkaupungista, joka sijaitsee maailman onnellisimmassa maassa, Suomessa.

Tampereen keskustaa kuvaillaan Jali ja suklaatehdas -lastenkirjan tyyliseksi ihmemaaksi sen punatiilisten tehdasrakennusten ansiosta. Ravintolassa syödessään toimittajaa hätkähdyttää tarjoilijan paljastus siitä, että kotona pakkasessa odottaa kuusi litraa käsin poimittuja hilloja.

Lehden julkaisu on kerännyt huomiota myös Twitterissä.

The Times hehkuttaa Tampereen runsasta taidekulttuuria. Sara Hildénin taidemuseota kuvaillaan brutalistiseksi mestariteokseksi, joka järjestää kansainvälisten megatähtien näyttelyitä. Lumikuningatar-jääbaletti puolestaan saa toimittajan haukkomaan henkeä.

Myös ruokakulttuuri, kuten Pyynikin näköalatornin sokerimunkit saavat ylistystä Hodgesilta. Klassikkoa, eli mustaamakkaraa, toimittaja ei ole kuitenkaan päätynyt maistamaan reissullaan.

Tampereen lisäksi aliarvostetuiksi kaupungeiksi nimetään jutussa Ranskan Bastia, Italian Bergamo, Tanskan Aarhus ja Sveitsin Lausanne.

