Tampereen Hervannassa on ehkä Suomen erikoisin jäähalli – nyt se menee remonttiin, eikä urakasta tule helppo

Pian alkava remontti pakottaa jäälajien harrastajat etsimään uusia tiloja. Remontin hintalappu on noussut suunnitellusta reippaasti.

Hissimatka maan pinnalta kallion sisälle kestää noin minuutin. Alhaalla 40 metrin syvyydessä sijaitsee kaksi täysikokoista jääkaukaloa sekä väestönsuojatilat.

Ollaan Tampereen Hervannassa, kenties Suomen erikoisimman jäähallin tiloissa.

Hervannan jäähalli valmistui vuonna 1984. Sen tilat rakennettiin jo aiemmin valmistuneen väestönsuojan yhteyteen. Maanalaiseen halliin pääsee vain hissillä.

Sijainti syvällä kallion sisällä herättää joissakin ensikertalaisissa epäilyksiä siitä, onko tullut oikeaan paikkaan ensinkään. Maan päällä jäähalli näyttäytyy vain pienenä kopperona. Itse hallissa taas harmaa kallionseinämä pysäyttää tylyydellään.

Maan päällä jäähallista on merkkinä vain pieni tiilirakennus. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

– Kyllä tästä ensikertalainen aika karun kuvan saa, sanoo hallimestari Jarmo Nurminen Tampereen kaupungilta.

Halli menee remonttiin huhtikuussa

Tamperelaisen jääurheilun kannalta paikka on tärkeä ja vuorot ovat täynnä. Hervannan jäähalli on jääkiekkojunioreiden, taitoluistelijoiden, koulujen, päiväkotien sekä yritysten ahkerassa käytössä.

Halli on menossa tänä vuonna remonttiin. Sen alkuakin siirrettiin seurojen toiveesta parilla kuukaudella huhtikuun alkuun, jotta kaikki pelit, kilpailut ja tapahtumat ehditään viedä läpi.

Remontin hintalappu on paisunut, kuten viime aikojen hankkeissa on tapana ollut. Urakkatarjoukset nousivat 700 000 eurolla aina 2,8 miljoonaan euroon alkuperäisestä. Ennen remontin aloittamista päättäjien on hyväksyttävä hintojen nousu helmikuun kokouksissa.

Remontissa myös jääkoneen kulkureittiä siirretään, etteivät käyttäjät ja hallin henkilökunta enää kohtaa koneen reitillä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Hallimestari Jarmo Nurminen on luottavainen remontin alkamisesta, sillä sitä on siirretty jo useampi vuosi.

– Pukuhuoneet ja pesuhuoneet ovat tulleet tiensä päähän. Ne ovat kokolailla alkuperäisessä kunnossa. Myös sisäilmassa on ongelmia ja puhdistimia on käytetty jo vuoden ajan, Nurminen sanoo.

Remontissa uusitaan myös jääkoneen kulkureitti ja sulatusmontun paikka. Nyt se sijaitsevat samalla kulkureitillä käyttäjien kanssa.

Myös väestönsuojan vesikalusteet päivitetään nykyaikaan.

Sijainti kallion sisällä haastaa remonttia ja käyttäjiä

Remontin tekeminen syvällä kallion sisällä on haastavaa. Tavarat täytyy kuljettaa luolaan huoltoluiskaa pitkin, jossa juuri mahtuu kuorma-auto kulkemaan. Reitti on rajallinen ja tavaroiden kuljetukset täytyy ennalta suunnitella hyvin.

Myös jäähallin käyttäjät ovat olleet joskus jumissa luolaan vievissä hisseissä.

Kriisitilanteissa väestönsuojan ilmanvaihtoa pitävät toiminnassa diesel-käyttöiset aggregaatit. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

– Joskus pojat ovat alkaneet leikkimään hississä ja tuuppimaan toisiaan. Hissin rajoittimet reagoivat ja matka jää kesken. Onneksi kysymys on ollut nuorista pojista, niillä on enemmän huumoria mukana. Äidit ovat olleet enemmän ihmeissään ja hätäännyksissään maan päällä, Jarmo Nurminen sanoo,

Hissikuilun puolessa välissä on huoltoluukku, mitä kautta apua päästään antamaan. Tosin on aina tuurista kiinni, mihin kohtaan hissi sattuu pysähtymään.

Neljänkymmentä vuotta on kuitenkin selvitty ilman ongelmia.

Harrastajat joutuvat etsimään uusia jäitä

Yli puoli vuotta kestävän remontin aikana jäälajien harrastajat joutuvat etsimään uutta jääaikaa muualta. Tämä ei ole ihan helppo tehtävä.

Pienen helpotuksen tuovat ensi syksylle Tampereelle tulevat kaksi uutta tekojäätä Ahvenisjärvelle ja Lielahden kentille.

Jäähallin louhimisen jäljet näkyvät selvästi käyttäjille maan alla. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

– Kun kaksi kaukaloa on pois pelistä, ei niitä vuoroja saada millään mahtumaan muihin halleihin, sanoo Jarmo Nurminen.

Seurat todennäköisesti etsivät jääaikaa lähikunnista Lempäälästä, Ylöjärveltä, Kangasalta ja Nokialta. Myös Kaukajärveltä löytyy yksityinen halli, jossa seurat ovat osakkaana.

Onko Hervannan jäähalli sinulle tuttu paikka? Voit kommentoida juttua 2. helmikuuta kello 23:een saakka.