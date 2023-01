Jos opiskelija ei maksa ajallaan terveydenhoitomaksua, se voidaan periä ulosotossa – viimeinen maksupäivä kevätlukukaudelta on tänään

Viime viikon torstaihin mennessä maksuvelvollisista opiskelijoista maksun oli hoitanut noin puolet.

– Arvion mukaan maksuvelvollisia on noin 270 000. Vuosittain maksaminen on painottunut lähelle viimeistä maksupäivää, kertoo tiimipäällikkö Emmi Lehtonen Kelalta.

Hoitamattomasta maksusta lähetetään opiskelijalle maksumuistutus. Jos maksua ei hoida muistuttamisen jälkeen, vaihtoehtoina on kuitata se opintorahasta.

– Viimeisenä vaihtoehtona on ulosotto, jos opiskelija ei maksa summaa vapaaehtoisesti, Lehtonen toteaa.

Tilanne näyttää tällä hetkellä Lehtosen mukaan vastaavalta kuin viime vuonna. Silloin maksumuistutus lähetettiin noin 50 000 opiskelijalle, joka vastasi 20 prosenttia maksuvelvollisista.

– Vain noin kolme prosenttia meni ulosottoon asti, Lehtonen kertoo.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä on tänään. Tänä vuonna terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa. Se on euron enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä.