Euroopan ensimmäinen Raptor-huone löytyy nyt Helsingistä – täällä kyse on elämästä ja kuolemasta

Uudessa salissa hoidetaan muun muassa puukotus- ja ampumistapauksia sekä liikenneonnettomuuksien uhreja. Kaksi miljoonaa euroa maksaneen salin käyttöaste on tarkoitus pitää alhaisena.

Helsingin Meilahden uudessa Siltasairaalassa avataan lähipäivinä huone, jollaisia löytyy koko maailmasta vain muutamia.

Raptor-huoneeksi nimetyssä salissa hoidetaan pääsääntöisesti kriittisessä tilassa olevia, huomattavasta verenvuodosta kärsiviä potilaita.

Potilaat voivat olla esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai ampumis- tai puukotustapauksessa loukkaantuneita, jotka ovat välittömässä hengenvaarassa.

Raptor-huoneessa tai sen sisältämissä laitteissa ei sinänsä ole mitään täysin uutta muihin tehohoitoyksiköihin verrattuna. Suurin muutos on toimintamalli, jonka mukaan huone on suunniteltu.

Sen voi tiivistää näin: ennen liikuteltiin potilasta, nyt henkilöstöä.

– Käytännössä kyse on siitä, että kriittisessä tilassa olevan potilaan hoito ja tutkimukset voidaan tehdä yhden ja saman yksikön sisällä. Potilasta ei tarvitse liikuttaa mihinkään sen jälkeen, kun hänet on tuotu sairaalaan, sanoo tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko Pajarinen.

Näin säästetään aikaa ja vähennetään riskejä. Siirtäminen ei ole koskaan hyväksi kriittisessä tilassa olevalle potilaalle, ja samalla säästyy aikaa, kun potilasta ei tarvitse siirrellä huoneesta toiseen.

Jopa leikkaus hoituu samassa huoneessa

Pajarisen mukaan Siltasairaalan valmistumisen myötä suljetulla Töölön tapaturma-asemalla toimintamalli perustui potilaan siirtelyyn huoneesta toiseen.

Esimerkiksi vakavasti liikenneonnettomuudessa loukkaantunut potilas tuotiin tyypillisesti ensin ensihoitohuoneeseen, sen jälkeen tietokonetomografiaan, edelleen tarvittaessa verisuonten varjoainekuvaukseen ja mahdollisesti vielä leikkaussaliin.

Kaikki nämä toimet vaativat potilaan siirtelyä huoneesta toiseen ja potilassängystä tutkimusalustalle ja takaisin. Mukana kulkee tavallisesti myös tippaletkuja ja monitoreja, jolloin kuljetukseen tarvitaan useita ihmisiä.

Raptor-yksikössä kaikki siirtovaiheet on jätetty pois. Yksikössä on oma tietokonetomografialaite, joka on liikuteltavaa mallia, eli tarvittaessa laite liikkuu, ei potilas.

Samoin varjoainekuvantamisen mahdollistava angiografialaitteisto löytyy samasta tilasta.

Edelleen samassa huoneessa on myös kallistettava leikkauspöytä, eli jopa avoleikkaus voidaan tehdä samassa tilassa potilasta siirtämättä.

Raptor-huoneen käyttöaste pidetään tarkoituksella matalana. Salissa hoidetaan arviolta 100–150 potilasta vuosittain.

– Tila on varusteltu vain ja ainoastaan sellaisia tilanteita varten, joissa on kyse elämästä ja kuolemasta. Silloin odotteluun ei ole aikaa. Lähtökohtaisesti tilan on oltava käytössä, kun tarvetta tulee, Pajarinen sanoo.

Raptor-salin hinta laitteineen oli Pajarisen mukaan noin kaksi miljoonaa euroa. Hinta suhteutettuna matalaan käyttöasteeseen voi herättää kysymyksen, onko rahankäyttö resursoitu oikein.

Pajarisen mukaan valtaosa rahasta on mennyt laitteisiin, jotka olisi pitänyt hankkia joka tapauksessa. Nyt uutta on käytännössä vain ideologia ja toimintamalli, jonka myötä kaikki tarvittava on koottu samaan tilaan.

– Perimmäinen tavoite on potilashoidon laadun parantaminen. Pyrimme tuottamaan terveyttä vaikeasti vammautuneille potilaille ja toimimaan entistä paremmin tilanteissa, joissa potilaiden henki on vaarassa.

Tapaturmapotilaiden lisäksi Raptor-huoneessa voidaan hoitaa vakavasti sairaita ihmisiä. Esimerkiksi käy vaikkapa vatsa-aortan pullistuman äkillinen laaja repeäminen, joka on sairaudellinen tila.

– Jos aortta repeää, verenvuoto on todella voimakasta. Raptor-sali on yhtä lailla sellaisten potilaiden ja muiden merkittävästä verenvuodosta kärsivien potilaiden hoitoon tarkoitettu.

Sali otetaan käyttöön Siltasairaalassa lähiviikkojen aikana, kun kaikki salia hyödyntävät ammattiryhmät ovat saaneet riittävän koulutuksen toimintamalliin ja laitteisiin.

Euroopan ensimmäinen Raptor-sali HUSin Siltasairaalan Raptor-sali ja toimintamalli ovat Euroopan ensimmäisiä. Vastaavanlaiseen toimintamalliin perustuvia tehohoitohuoneita on käytössä ainakin Japanissa ja Kanadassa. Salissa hoidetaan voimakkaasta ja henkeä uhkaavasta verenvuodosta kärsiviä potilaita. Raptor tulee sanoista Resuscitation with Angiography, Percutaneous Techniques and Operative Repair. Vapaasti suomennettuna potilaan hengen pelastaminen hyödyntämällä verisuonten varjoainekuvausta, ihon läpi tehtäviä toimenpiteitä sekä avoleikkauksia. Tammikuussa 2023 käyttöön otettu Siltasairaala on HUSin historian suurin rakennushanke. Sairaalassa toimii Meilahden yhteispäivystys, leikkausosasto, teho-osastot, poliklinikat, päiväsairaala ja vuodeosastot.

