Venäjä kirjoittaa historiankirjat uusiksi – jatkossa yläkoululuikäisille kerrotaan enemmän sotasankareista ja Ukrainan ”erikoisoperaation” syistä

Pietarilaiskoulussa vietettiin 1. syyskuuta 2022 kouluvuoden avajaisia. Kouluvuoden alku on perinteisesti suuri juhla Venäjällä.

Venäjä uudistaa yläkoululaisten ja lukiolaisten historiankirjoja. Uusissa oppimateriaaleissa käsitellään myös sotaa Ukrainassa.

Venäjän opetusministeri Sergei Kravtsov kertoo, että lukiolaisten oppikirjojen valmistelu aloitetaan maaliskuussa. Venäläinen uutistoimisto Tass (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että uudet kirjat on määrä ottaa käyttöön syyskuussa.

Opetusministerin mukaan uusi kirja kuvaa (siirryt toiseen palveluun) tarkemmin Ukrainan erityisoperaation syitä ja Venäjän viranomaisten näkökulmaa siihen.

Kravtsovin mukaan aiheen käsittely on jo otettu osaksi opetusohjelmaa lukioikäisten historiankursseilla, mutta opetusministerin mukaan oppikirjoja on syytä päivittää ”lännen Venäjää vastaan käymän informaatiosodan takia”.

Jo elokuussa Venäjän liittoneuvoston jäsen Andrei Turtšak kommentoi (siirryt toiseen palveluun), että Venäjällä kehitetään historian oppikirja, joka sisältää ”totuudenmukaista tietoa Ukrainan tapahtumista”.

Turtšak ei tarkentanut tuolloin, mitä hän tarkoittaa ”totuudenmukaisella tiedolla”.

Hän kuitenkin mainitsi, että kirjoissa pitäisi olla esimerkiksi enemmän mainintoja venäläissotilaiden tekemistä sankariteoista toisen maailmansodan aikaan.

Propagandaa 13–17-vuotiaille

Oppikirjauudistuksen kohteena ovat yläasteikäiset ja lukioikäiset.

Käytännössä Venäjä siis aikoo opettaa noin 13–17-vuotiaille nuorille Kremlin näkökulmaa Ukrainan tapahtumiin.

Se on aiemmin ollut laajasti esillä valtionmediassa, koska muunlainen aiheen käsittely on maassa käytännössä kielletty. Esimerkiksi oppositiomedian ja ulkomaisten medioiden toimintaa Venäjällä on rajoitettu.

Venäjän johtavat tv-kanavat ja uutistoimistot eivät käytä sanaa sota, vaan viittaavat Ukrainan tapahtumiin termillä ”erityinen sotilaallinen operaatio”.

Mediankulutusta kartoittavan Levadan (siirryt toiseen palveluun)mukaan vain ani harva nuori seuraa tv-uutisia. Nuoret saavat tietonsa verkon lukuisista lähteistä.

Vastaanotto hilpeä ja turhautunut

Omskin kansalaisyhteiskunnan foorumilla Telegramissa kirjauudistusta on kommentoitu kiivaasti.

Hilpeyttä aiheuttaa esimeriksi se, kuinka epätoivoisesti valtio yrittää tavoittaa nuoret.

Moni pohtii ovatko kirjat jo vanhentuneet, kun ne otetaan käyttöön ja kirjoitetaanko historia aina uudestaan sen mukaan, mikä on Kremlille sillä hetkellä hyödyllistä.

Kommentoijat myös ihmettelevät, kerrotaanko historiankirjoissa Wagnerin palkkasotilaista ja siviilien pommituksista Ukrainassa.

Eräs kommentoija kysyy, kykenevätkö opettajat kyseenalaistamaan kirjoissa olevaa tietoa.